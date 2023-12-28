情人節有三麗鷗就是加分！才剛過完聖誕節，再過不久又即將要迎來西洋情人節，日本各家巧克力品牌已經開始進入備戰狀態，而台日民眾都很熟悉的比利時巧克力GODIVA，今年也毫無意外宣布再度和三麗鷗攜手合作，除了有固定的HELLO KITTY、美樂蒂、大耳狗的巧克力禮盒之外，今年更是新增了人氣扶搖直上的酷洛米，想討好女友、老婆歡心，靠這波GODIVA限量禮盒準沒錯。



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▲圖片來源／株式会社サンリオ



隨著2月14日西洋情人節即將到來，日本GODIVA今年又再次宣布和三麗鷗合作，推出「GODIVA x HELLO KITTY」以及「GODIVA x 美樂蒂」、「GODIVA x 大耳狗喜拿」的玩偶巧克力禮盒，這次更是因應在2023三麗鷗肖像大賞拿下第3名的酷洛米，全新推出一款「GODIVA x 酷洛米」禮盒，從2024年1月11日起在日本三麗鷗的門市、百貨公司專櫃都能購買，讓三麗鷗粉絲們吃甜甜又能收藏可愛的玩偶。

▲圖片來源／株式会社サンリオ



聯名商品除了有不同口味的GODIVA巧克力以外，根據不同價位，還會附上一隻超可愛的HELLO KITTY、美樂蒂、大耳狗、酷洛米娃娃或吊飾。HELLO KITTY和美樂蒂對應的是牛奶巧克力，大耳狗禮盒則是稍有甜度的白巧杏仁巧克力，初次登場的酷洛米則是搭配符合形象的黑巧克力，無論哪一款都是GODIVA的長銷人氣口味。

▲圖片來源／株式会社サンリオ



GODIVA已不是第一次與日本三麗鷗進行聯名合作，從2013年到目前為止，雙方已聯手13次推出聯名商品，而每年的情人節聯名巧克力禮盒，三麗鷗每個角色都會換上不同衣服，可說是相當有誠意！2024年版本的HELLO KITTY將穿著巧克力色的洋裝，頭上的蝴蝶結鑲滿了珍珠是最大賣點；美樂蒂則是穿著優雅的白紗披肩登場，領結使用了粉色緞帶，腳掌的肉球與HELLO KITTY一樣都是愛心圖案，並印有「GODIVA 2024」字樣，對KITTY迷和美樂蒂迷來說，絕對是收藏的最大重點。

▲圖片來源／株式会社サンリオ



第2次登場的大耳狗喜拿則是穿戴淡藍色的西裝背心亮相，頭上還戴了一個茶杯造型的小禮帽，可愛度更勝去年！最後是今年首度加入的酷洛米，則以一身簡約的黑白色樣貌要讓鐵粉們掏出錢包帶她回家，在酷洛米的腳掌上也能看到印有「GODIVA 2024」的紫色肉球，絕對是酷洛米粉絲在2024年必須搶起來的第一個收藏品。

▲圖片來源／株式会社サンリオ







日本GODIVA X 三麗鷗情人節禮盒

販售日期：2024年1月11日開起

販售地點：日本全國三麗鷗直營店、各大百貨公司三麗鷗專櫃、三麗鷗官網、樂天商店等皆可購得

售價：

GODIVA絨毛娃娃巧克力禮盒（含G cube巧克力5顆）：各6,600日圓（共4款）

GODIVA娃娃吊飾巧克力禮盒（含G cube巧克力5顆）：各4,950日圓（共4款）