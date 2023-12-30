自助旅行第一站就到福岡！位於九州的福岡距離台灣近，加上當地交通也相當方便，一直以來都是許多人到日本自助旅行或是家族旅行的熱門首選地點，如果你剛好想來趟國外親子旅遊，更是推薦前往福岡北部的北九州市，這裡不僅有全九州目前規模最大的購物商場「THE OUTLETS KITAKYUSHU」、日本三大喀斯特地形之一的「平尾台國家公園」等許多適合大小朋友的人氣景點，一口氣滿足大人想購物、孩子想放電的需求。



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福岡推薦親子景點：平尾台自然之鄉

擁有日本三大喀斯特地形之一的「平尾台國家公園」位於福岡縣的北九州市，整座高原南北長寬約11公里，不只可以觀賞相當特別的石灰岩地形，境內還有許多鐘乳石洞與令人驚豔的大自然風光，而「平尾台自然之郷」就是位於平尾台國家公園內的一座休閒娛樂中心，境內有露營場、公園、高爾夫球場、攀岩場、餐廳等多項設施，對於北九州市居民來說，也是假日的超人氣放空景點。





除了可以免費入場在「平尾台自然之郷」境內自行露營搭帳、帶孩子來玩爆各種遊樂設施，有預算的人還能自費入住豪華帳棚，享受較為高級的設施，而帳棚內也有床鋪、冰箱、暖氣機、桌椅等設施，特別適合帶著孩子的爸媽，省去親自搭帳的麻煩和時間。



福岡推薦親子景點：響灘綠地GREEN PARK

身為福岡北九州市內最大公園的「響灘綠地GREEN PARK」，在2022年就已經邁入開園30週年，最有名的就是坐擁了「全世界最長盪鞦韆」以及袋鼠廣場，更因設施豐富且景觀美麗，還獲選為「日本都市公園百選」之一。





「響灘綠地GREEN PARK」園區擁有約4公頃的草地，並以「親水、大自然、與動物們互動」為主題，除了一般公園常見的基本設施之外，還有熱帶生態園、袋鼠廣場、迷你馬廣場、戲水池、自行車道、露營場等多種設施，讓闔家大小從早玩到晚都沒問題。





而被金氏世界紀錄認證的「全世界最長盪鞦韆」則是2019年才誕生的新設施，全長達163.35公尺、而且可同時供100人乘座，在不一樣的方位盪鞦韆還能看到園區中的不同景觀，可說是來到「響灘綠地GREEN PARK」絕對要親自體驗的經典遊樂器材。





除了盪鞦韆之外，最吸引大人小孩的還有需要另外付費進入的「袋鼠廣場」，不僅可以看到全九州最多袋鼠群聚的畫面，還能直接進入到柵欄中與袋鼠近距離互動，相當療癒。





「熱帶生態園」中則有近年人氣超高的水豚坐鎮，還有陸龜、大嘴鳥、變色龍、熱帶植物等多樣化的生物齊聚一堂，身邊不時還會有大白斑蝶在生態園中翩翩飛舞，是非常寓教於樂的設施之一。



響灘綠地GREEN PARK

地址：福岡県北九州市若松区大字竹並1006

營業時間：9:00～17:00

電話：093-741-5545

公休日：每週二

票價：大人150日圓、中小學生70日圓、年長者40日圓、學齡前兒童免費





福岡推薦親子景點：THE OUTLETS KITAKYUSHU

購物狂小心買到剁手！2022年4月底在北九州市開幕的「THE OUTLETS KITAKYUSHU」，是全九州目前規模最大的購物商場，從海外知名品牌Michael Kors、Kate Spade、COACH，再到日本國內人氣BEAMS、URBAN RESEARCH等近200間店鋪讓你逛到腳軟，各種讓人眼花撩亂的服飾、家電、雜貨與美食，讓你一整天耗在這裡都不是問題。





只要搭乘電車至「JR太空世界站」再徒步2分鐘就能抵達「THE OUTLETS KITAKYUSHU」，外國人拿著護照到詢問中心還可以免費領取1,000日圓抵用券，一旁還有「北九州市科學館」可以帶小孩進去放電，成為最近一年以來北九州市人氣超高的必逛景點之一。



THE OUTLETS KITAKYUSHU

地址：福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1

電話：093-663-7251





福岡推薦親子景點：Space LABO

創立於1955年的「北九州市科學館」，是全日本最早成立的兒童文化科學館，雖然在2021年面臨關閉，但後來在2022年4月28日轉型為「Space LABO」重新開幕，不只空間變得更加明亮簡約、富有設計感，還結合了更多嶄新的設施讓大人和小孩同樂。從1樓到4樓皆分別以不同主題來介紹地球科學，1樓與2樓為「科學LABO」、3 樓為「天文學」、位於4樓的頂樓則是「天體觀測室」，每層樓都有豐富的體驗型展示，讓孩子們動動手就可以輕鬆了解科學的奧妙。





館內最特別的亮點，就是在第1層樓的展區當中，設有日本最大的龍捲風裝置，可以親眼看見龍捲風如何形成，並置身在小型龍捲風當中感受強風的威力，四周的牆面上不只佈滿了與龍捲風相關的科學現象，還有被暱稱為「龍捲風先生」的知名氣象學者「藤田哲也」所發表的許多觀察研究及解說。





說到「Space LABO」吸引最多大小朋友的人氣區域，就是位於第2層樓的展區，這裡幾乎都是讓遊客動手玩科學的設施，從磁力、光的反射、牛頓擺、聲音、電力等各種與科學相關的小遊戲，都讓大人和小孩不停忙著體驗館裡的各項設施，忍不住沉浸在奇妙的科學效應當中。



Space LABO

地址：福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1

營業時間：10:00～18:00

電話：093-671-4566

公休：年末年初

票價：大人400日圓、中學與高中生300日圓、小學生200日圓





福岡推薦親子景點：北九州市漫畫博物館

動漫迷來到福岡旅遊時，當然不能錯過朝聖「北九州市漫畫博物館」的機會！北九州市可說是日本的漫畫重鎮，有不少日本相當知名的漫畫家在此出生，或是在北九州市當地生活過很長一段時間，因此從2012年起就在「あるあるCity大樓」的5樓及6樓，開設了這座「北九州市漫畫博物館」，當時還以創作出70年代爆紅的「銀河鐵道999」作者松本零士來擔任第一代的榮譽館長，而擺放在入口處可供拍照的「宇宙海賊哈洛克船長」雕像，也是松本零士筆下的超人氣經典角色。





如果看不懂、聽不懂日文也沒關係，館內貼心設有語音導覽，只要用手機掃描QR code，就能聆聽展場中各個區域的介紹，並了解當地出身的漫畫家經歷；最有趣的還有「漫畫背景展區」，可以讓旅客在各種不同氛圍的漫畫背景前方，擺出相對應的表情和動作，一秒就變身成漫畫當中的男女主角。





「北九州市漫畫博物館」最受漫畫迷歡迎的區域，就是收藏了約7萬本漫畫單行本的「閱覽區」，除了可以在這裡坐著、躺著自由閱讀所有漫畫之外，館內還有專業的「漫畫服務員」會為遊客解答漫畫相關的問題，縱使看不懂日文，相信喜歡漫畫的大小朋友光看圖片還是能立刻沉浸在熟悉的童年回憶當中。



北九州市漫畫博物館

地址：福岡県北九州市小倉北区淺野2丁目14-5（あるあるCity大樓5F、 6F）

營業時間：11:00～19:00

電話：093-512-5077

公休日：每週二

票價：大人480日圓、國高中生240日圓、小學生120日圓、小學生以下免費

