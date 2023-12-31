野原廣志終於還完32年房貸了！日本經典卡通「蠟筆小新」陪伴許多人度過童年時光，一路以來推出的周邊商品也總是吸引許多台日粉絲花錢搶買，如今連小新的爸爸「野原廣志」也推出自己的聯名純米大吟釀了，而且據說正是為了慶祝野原廣志繳完32年房貸，由於理由實在太過逗趣，很快就成功在台日兩地引起熱議，更有不少網友已經手刀下單購買，快來看看這款全新登場的「廣志純米大吟釀」到底有哪些有趣的賣點吧。
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▲圖片來源／KURAND
相信「蠟筆小新」對大小朋友來說一定都不陌生，所有故事都發生在平凡的日常生活，卻因為許多角色鮮明的個性而使作品令人愛不釋手，尤其小新的朋友和家人也經常發生笑料百出的逗趣瑣事，而小新的爸爸「野原廣志」最廣為人知的就是擁有媲美生化武器的腳臭特徵，除此之外他還曾在作品中提到自己還剩下「32年的房貸」，雖然是個疼老婆、愛家的好爸爸，但前述特徵仍三不五時會被網友拿來當做笑點。
▲圖片來源／第一三共ヘルスケア株式会社
而「蠟筆小新」自1990年連載以來，到了2022年正好屆滿第32年，正巧又在最近與日本酒類品牌「KURAND」攜手合作，推出名為「廣志純米大吟釀（ひろしの酒 純米大吟醸）」的清酒，酒標上還印了廣志在蠟筆小新劇場版「蠟筆小新：風起雲湧 猛烈！大人帝國的反擊」當中的日文名言：「我的人生一點也不無聊，還想把擁有家人的喜悅與你們一起分享！」，讓許多網友都不禁聯想到，這或許是為了慶祝廣志老爸終於還完32年的房貸，成為人生勝利組之後的祝賀聯名。
▲圖片來源／KURAND
這波神操作成功在近日吸引台日兩地的蠟筆小新鐵粉關注，而這款「廣志純米大吟釀」則是委託埼玉縣歷史悠久的知名酒廠「松岡釀造」來製作，還特別強調是使用埼玉縣當地生產的品牌米「彩之羈絆」來作為酒米材料，再以精米步合50％的方式製作，使清酒散發出清爽香氣與溫和甜味，喝起來相當甘甜醇厚，猶如感受到野原廣志溫柔的個性，由於數量有限，不管是清酒迷或是蠟筆小新的粉絲，都趕緊趁現在囤貨買起來，回家與老爸喝一杯吧。
▲圖片來源／KURAND
ひろしの酒 純米大吟釀（廣志純米大吟釀）
售價：3,900日圓
寄送日期：2024年1月下旬起
販售網站：KURAND