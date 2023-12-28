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月底救星買一送一！漢堡王「安格斯牛堡買一送一」不限口味任選，3倍厚火烤牛排堡買一送一吃超飽。

2023-12-28 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：漢堡王 人氣：461
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

漢堡王安格斯牛堡買一送一！被譽為最寵粉的漢堡王，在歲末年終之際不僅有超高CP值優惠券，於12/29最後一個工作日加碼祭出「安格斯牛堡」任選買一送一優惠，用肉肉控最愛人氣厚切安格斯牛堡在年底讓大家吃到喝足、超過癮。
漢堡王買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載


於12/29一日快閃限定的「漢堡王安格人牛堡」買一送一優惠，可提前在12/28於官網搶先預訂，當天去現場不用排隊、直接快速取餐超貼心。銷量直逼招牌華堡的安格斯牛堡系列，上次推出買一送一優惠直接被買到斷貨，這次備足貨量迎戰今年最後一個工作日，勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡和花生安格斯牛肉堡任選買一送一，為大家獻上比起同業牛肉堡厚3倍的乾煎安格斯牛肉排，買一送一只要145元超佛心。

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漢堡王安格斯牛堡買一送一 優惠活動

活動時間：2023/12/29 上午10：30-各店打烊前30分鐘 
活動門市：全門市(不適用於兒童樂園、科技店、機場，及新開幕萬華西園、新營、苗栗中正，詳情依餐廳供應為準)
官網訂餐快捷：https://reurl.cc/yYnGWy (官網於12/28開放預訂)

活動內容：活動指定漢堡為勁濃安格斯牛肉堡/安格斯厚切牛肉堡/花生安格斯牛肉堡，漢堡買一送一不限同口味。

 

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