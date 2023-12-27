MUJI無印良品自來台之後，一直是許多人最愛的日雜品牌，不論是生活用品、居家小物還是點心美食，一定都有各自的擁護者。為了讓粉絲們可以更了解MUJI無印良品6000多的個品項之中，那些最受國人喜歡。MUJI無印良品將產品分為六大類別，除了服飾配件、居家用品、美妝保養、文具事務品及零食點心外，今年首度公開在地開發生產的食品熱銷排行榜，並依據全年度銷售金額做TOP3，快來看看你買過那些。



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其中在「服飾配件類」的第一名是「撥水加工有機棉舒適休閒鞋」，MUJI無印良品依據大部分人的足底曲線與行走姿勢，設計出可支撐足弓的鞋墊，降低行進時的衝擊力。鞋面採用經過撥水加工處理的素材製成，不易沾水，面對突如其來的雨天也能輕鬆對應。今年撥水加工有機棉舒適休閒鞋提出多款新色上市，全系列銷量超過15萬雙。





而第二名則是「四輪硬殼止滑拉桿箱」，為協助顧客挑選適合的拉桿箱，MUJI無印良品今年提出四輪硬殼止滑拉桿箱改款新上市，首先是推出75L的新尺寸，並將原本的5種尺寸縮減為4種，分別為20L、36L、75L與105L。雙輪式實心構造的輪子，讓行走時更加安靜、順暢。按壓式止滑鎖功能，方便顧客搭乘大眾交通運輸時，只要輕按止滑鈕，箱體不會輕易滑動傾倒，令旅途更平穩舒適。





第三名是「黃麻購物袋」採用黃麻製作的環保購物袋，使用方便。提手部分使用棉素材。不僅可日常攜帶，也可用於家庭物品的整理收納，樣式簡潔，共有B5、A6、A4、A4縱型與A3尺寸，今年黃麻購物袋全系列銷量逾60萬只，考量到其質樸的外貌，MUJI無印良品今年也在幾間大店開幕時，以此製作獨家限量的款式供民眾選購。





而在「居家用品類」沒意外的就是「聚丙烯收納系列」為銷售第一名，聚丙烯收納系列不經染色，採半透明的設計，令存放物品仍保有隱私，不僅可放入衣櫃中作分類，亦可獨立堆疊擺放。「統一寸法」的設計，可與不同尺寸但規格相同的聚丙烯收納盒相互堆疊使用，營造更舒適好整理的生活空間。





此外，SUS收納系列則是銷售第二名，SUS收納系列配件齊全，可依照個人需求自由組合，不僅可作為房間的衣櫃、書櫃，甚至也能組合當作桌子使用，實現一物多用的設計概念。相較傳統的系統櫃或木作櫃，SUS收納系列更節省空間，也能搭配各式收納用品，收納各類型居家物件。



第三名則是「軟質聚乙烯收納盒系列」軟質聚乙烯收納盒不只體積輕巧，圓角的設計也方便各年齡層使用，耐水且耐冷的素材特性，可廣泛運用在各種場所，像是浴室、冰箱或陽台等。今年最受顧客喜愛的款式為軟質聚乙烯收納盒/中，全年度銷量逾30萬個。「文具與事務用品類」的前三名之中，不意外也是大家一定都買過的「自由換芯膠墨筆系列」憑藉簡約富質感的設計，MUJI無印良品的文具一直都是學生與上班族群的最愛，自由換芯膠墨筆系列有附蓋和按壓兩種款式，顧客可依據使用習慣做挑選，筆芯亦可單獨購買。2023年熱銷超過200萬支。而在第二名則是「壓克力收納系列」不易刮傷的壓克力材質，內容物一目瞭然，可用於文具、美妝品、飾品等小物收納的多用途收納盒。透明的質感，讓收納成為桌上的風景。第三名則是「聚丙烯檔案盒系列」採耐用、防水的聚丙烯素材製成的檔案盒，可整齊收納各式文具、報紙與雜誌等資料。許多愛用顧客也分享，將聚丙烯檔案盒系列當作鍋碗瓢盆的收納道具使用，「一物多用」與「統一寸法」的設計，可配合顧客生活作調整及擴充。此外，「美妝保養與香氛類」則是由「空間芬香油系列」拿下第一名，MUJI無印良品的空間芬香油在瓶身設計上採深褐色的磨砂霧面玻璃瓶，能保持香氣品質且融入各式居家空間，全系列年度銷量逾20萬瓶。建議尚未購買過的顧客可選擇今年最熱銷的款式：木質香味， 以尤加利和日本扁柏等，調和出溫暖香氣的空間芬香油。同時，連男生都會買的「MUJI敏感肌保養系列」，則是拿下第二名，取自日本岩手縣釜石市水源製成的敏感肌保養系列一直是MUJI無印良品美妝保養類別的口碑商品，2023年全系列年度銷量近35萬瓶。「溫和洗臉卸妝系列」則是第三名，打造肌膚好氣色的第一步驟就是肌膚清潔，全系列全年度銷售近50萬瓶，最具代表性的商品為MUJI溫和去角質洗面乳，含蜜桃核成分，可去除老廢角質並洗淨毛孔污垢。在「進口零食點心類」則是由「懷舊棉花糖」奪得第一名，使用棕色粗糖製作，無添加任何香料，充分展現焦糖香味。2023年銷量近50萬包，成為零食點心類的銷售冠軍。此外，「可可花生」將煎焙過的花生裹上入口即化的可可，好滋味讓人一口接一口。2023年銷量近10萬包。「含餡棉花糖 草莓」則是第三名，將草莓果醬加入棉花糖中，滋味微酸。2023年銷量近20萬包。最後，就是新加入的「在地開發生產零食點心類」，第一名就是沒意外的「即食迷你拉麵系列」可熱水沖泡，亦可直接食用的小點心。共有雞汁、麻辣、柚子鹽、與韓式泡菜風味，其中以雞汁風味銷量最好，全年度販售近25萬包，成為在地開發生產的零食之冠。還有，「無選別棉花糖布朗尼酥餅」則是銷售第二名，保留形狀不規則的棉花糖布朗尼蛋糕，烘烤成濃郁脆口的可可餅乾，適合作為茶點享用。第三名「梅粉味番薯脆片」選用台灣採收無選別番薯，原顆切片，無添加色素及香料，享受食材原有的美味。2023年銷售近10萬包。



無印良品2023服飾配件類熱銷排行榜 前三名

第1名-撥水加工有機棉舒適休閒鞋，890元

第2名-四輪硬殼止滑拉桿箱，3,900-8,500元

第3名-黃麻購物袋，59-89元



無印良品2023居家用品類熱銷排行榜 前三名

第1名-聚丙烯收納系列，349-999元

第2名- SUS收納系列，169-13,990元

第3名-軟質聚乙烯收納盒系列，69-399元



無印良品2023文具與事務用品類熱銷排行榜 前三名

第1名-自由換芯膠墨筆系列，29元

第2名-壓克力收納系列，49-1,199元

第3名-聚丙烯檔案盒系列，79-469元



無印良品2023美妝保養與香氛類熱銷排行榜 前三名

第1名-空間芬香油系列，299-599元

第2名- MUJI敏感肌保養系列，89-599元

第3名-溫和洗臉卸妝系列，79-359元



無印良品2023進口零食點心類熱銷排行榜 前三名

第1名-懷舊棉花糖，59元

第2名-可可花生，99元

第3名-含餡棉花糖 草莓，49元



無印良品2023服飾配件類熱銷排行榜 前三名

第1名-即食迷你拉麵系列，39元

第2名-無選別棉花糖布朗尼酥餅，99元

第3名-梅粉味番薯脆片，49元