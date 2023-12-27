麥當勞升級2.0店型！台灣麥當勞宣布「天字一號店」台北民生餐廳，在12/28起升級成2.0店型，在餐廳裝潢上、在服務系統上都有更新，並且預計在2024年會有更多新店型登場，窩客島搶先帶你看本次升級亮點，速食控手刀朝聖。



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麥當勞為了提供速食控更方便、更多元的服務，在12/28起推出全新2.0店型，而「天字一號店」台北民生餐廳就是第一間升級版的門市，在店裝上以普普藝術、童趣風格，結合經典食材元素設計，座位數多達99個座位，有充分的多人用餐區、生日派對區滿足不同用餐需求。





為了滿足用餐需求，麥當勞台北民生餐廳設有自助點餐機，並提供「款待大使送餐到桌」的服務，內用直接在座位上等餐就可以。針對未來「手機點餐自取」服務，麥當勞也打造彈性調整組裝櫃枱、餐點置物層架，並且設計室內型專屬外送取餐窗口，讓內用、外帶、外送都更方便了。





除此之外，麥當勞「得來速」功能也是本次升級重點，麥當勞在2023年9月起就針對多個門市，推出升級版得來速「雙點膳系統」，也就是在點餐車道上，可以兩台車同時點餐，不怕前一台車選擇障礙、讓排隊隊伍大塞車。此外，台灣麥當勞預告，預計2024年再展店14家新餐廳、包含8間配備「得來速全新雙點膳系統」，密度更高、速食控吃麥當勞變成一件更間單的事。





麥當勞 2.0店型 升級重點

1、門市內裝：延續普普藝術及童趣的風格，結合麥當勞經典食材元素(如: 麵包、煎蛋、肉餅等)點綴餐廳牆面。



2、設置可彈性調整組裝的櫃枱與餐點置物層架，設置自助點餐機、款待大使送餐到桌的服務。



3、得來速設置全新雙點膳系統，可以讓兩部車同時在車道點餐。