竹山不只景點多、美食更豐富！每逢假日，南投到處都可以看到觀光人潮，以香火鼎盛的「紫南宮」而出名的竹山鎮，年末年初時更時擠滿了各地信眾特地前來拜拜求好運，而且這裡的街邊小吃更是臥虎藏龍，除了紫南宮附近隨處可見的甕仔雞專賣店，還有洗版IG的「黃金炸豆包」、竹山老街人氣超高的「銅板價蚵嗲」還有在地人才知道的「排隊現做蛋餅」，隨便一間都是人氣爆棚的隱藏美食，下次來到竹山旅遊時一定要吃吃看這11間網友推薦名店，就會知道竹山不只紫南宮有名。



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如果你曾造訪過南投竹山，就會知道這裡其實是南投的隱藏版美食天堂，隨便一列就有好幾間享譽當地的美食小吃，特別是假日經常大排長龍的「福伯黃金雞」，招牌的脆皮黃金雞油亮酥脆且香氣十足，店家還會貼心切好才上桌，省去顧客們沾手的麻煩；「淑芬小吃」則是因為獨創的泡菜炸豆包，曾在IG引起不少網友討論，豆包炸過以後咬下去能聽到清脆的聲響，加上水潤爽脆的泡菜與多層次調味，雖然店面不顯眼，卻是竹山當地的超夯小吃。





竹山隱藏版美食：竹山橋頭麵店

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 竹山橋頭麵店 說：

真心的喜歡他們家的滷肉飯，滷肉飯比較偏南部的滷肉飯，有著鹹甜鹹甜的好滋味，滷肉是切成一塊塊的豬肉連皮跟瘦肉一起下去滷，吃在嘴裡層次感非常足夠且還加了酸菜下去解膩，不免讓人一口接著一口吃光光...<全文介紹>



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#竹山橋頭麵店

地址：南投縣竹山鎮竹山路1-6-1號

電話：04-9266-0007





竹山隱藏版美食：百年廟口肉圓

部落客 貪吃猴 造訪 百年廟口肉圓 說：

來到南投竹山老街，不能錯過這間竹山百年廟口肉圓，位在南投連興宮旁的百年古早味小吃。傳承到現在第四代，一碗肉圓跟豆腐湯，就是這樣簡單平凡美味。<全文介紹>



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#百年廟口肉圓

地址：南投縣竹山鎮竹山路79號

電話：04-9264-2881



竹山隱藏版美食：竹山蚵嗲

部落客 貪吃猴 造訪 竹山蚵嗲 說：

位於竹山城隍廟旁的人氣排隊小吃攤，竹山蚵嗲下午1點開始營業，是很多在地人都推薦的銅板美食。價格親民現炸蚵嗲又酥又香，像是米腸蘿蔔糕芋頭都有很多人點。<全文介紹>



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#竹山蚵嗲

地址：南投縣竹山鎮靈德寺城隍廟旁

電話：無





竹山隱藏版美食：竹山煎餃

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 竹山煎餃 說：

竹山煎餃一顆8元，煎餃的外皮煎得十分酥脆有口感，煎餃的內餡有豬肉、高麗菜、韭菜等，肉菜比例抓得恰到好處，沒有加任何辣醬就很有味道，難怪每一鍋的煎餃一出爐很快就會被買光光。<全文介紹>



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#竹山煎餃

地址：南投縣竹山鎮鎮橫街106-4號

電話：04-9265-8290





竹山隱藏版美食：福伯黃金雞

部落客 豬小詠的食旅隨行 造訪 福伯黃金雞 說：

外皮油亮的脆皮黃金雞是切好才上桌，不用另外沾手，這點是蠻貼心的，香氣十足的雞皮很脆，入口還會卡滋作響，真的是不負脆皮黃金雞之名...<全文介紹>



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#福伯黃金雞

地址：南投縣竹山鎮集山路一段1835號

電話：04-9262-4767





竹山隱藏版美食：饗富餐廳

部落客 阿mon台灣趴趴走 造訪 饗富餐廳 說：

扒雞結束後就要趕快吃下肚喔，因為這時候是肉是最嫩最好吃的，咬下去還會有肉汁的濕潤感，不用沾調味粉就非常好吃了，帶皮的雞腿更是大家搶食的重點部位，雞胸肉吃起來也不會有乾柴感，也是很快就被大家掃光...<全文介紹>



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#饗富餐廳

地址：南投縣竹山鎮集山路一段1855號

電話：049-262-3678



竹山隱藏版美食：同學筒仔米糕

部落客 Yuno的吃喝玩樂日記 造訪 同學筒仔米糕 說：

米糕特色是祖傳手法調製的美味，不鏽鋼製容器裡放入經由特製烹調的豬絞肉與帶有花生味的醬汁，有點像是在吃滷肉飯一樣，道地竹山口味，在地人激推的隱藏美食，特別的是老闆不論年紀都稱呼來的客人為同學...<全文介紹>



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#同學筒仔米糕

地址：南投縣竹山鎮下橫街26-12號

電話：04-9265-6361





竹山隱藏版美食：淑芬小吃

部落客 跟著關關看世界 造訪 淑芬小吃 說：

炸豆包吃起來超級酥脆，咬下去還能聽到卡滋卡滋的聲音，而且有濃濃豆香，水潤爽脆的泡菜加上多層次調味，吃完居然有意猶未盡的感覺，後悔買太少，自己吃一個不夠啊...<全文介紹>



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#淑芬小吃

地址：南投縣竹山鎮下橫街59-1號

電話：0927-692-268





竹山隱藏版美食：竹山小米蛋餅

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 竹山小米蛋餅 說：

蛋餅外皮炸得膨鬆酥脆，吃起來不會有油膩感，金黃色的外觀相當好看，裡面的蛋是全熟蛋，蛋液跟玉米完美融合，配上融化在內的起司簡直是完美搭配！<全文介紹>



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#竹山小米蛋餅

地址：南投縣竹山鎮下橫街25號

電話：0976-826-853





竹山隱藏版美食：竹山寶島肉圓

部落客 Aaforfun 造訪 竹山寶島肉圓 說：

竹山寶島肉圓曾經榮獲肉圓節比賽全國第三名，就在竹山台西客運站的旁邊，菜單寫著是寶島冰菓室，第一次看到肉圓店也賣冰！天氣熱的時候不止可以吃肉圓也可以吃冰，這樣不論冬天還是夏天都很舒適...<全文介紹>



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#竹山寶島肉圓

地址：南投縣竹山鎮鎮菜園路23-1號

電話：04-9264-1100





竹山隱藏版美食：竹山50年老店春捲（潤餅）

部落客 小狐尼｜孤獨的潤餅獵人旅行中 造訪 竹山50年老店春捲（潤餅） 說：

控肉切掉大多肥肉後，多是瘦肉，帶一點豬皮，軟嫩又不油膩，滷汁香甜而不鹹，直接吃也會很好吃！但我覺得最讓我驚訝的是能吃的到滿滿海鮮烘乾後的鮮香，原來是因為春捲內有放柴魚片提香啊...<全文介紹>



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#竹山50年老店春捲（潤餅）

地址：南投縣竹山鎮竹山路63號

電話：無

