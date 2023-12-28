冬天就想約泡湯！每年冬天「北投泡湯」都是熱搜關鍵字，尤其只要一降溫，就是讓人想泡個溫泉暖一下。其中，比起泡湯住宿，許多人更偏好CP值較高的溫泉湯屋，半日遊北投搭配吃飯、泡湯行程剛剛好。窩客島這次整理7大「北投熱門泡湯推薦」，都提供湯屋或大眾池泡湯選擇，不住宿也能泡。







北投熱門泡湯推薦：北投麗禧

窩客 陳小可的吃喝玩樂 說：

麗禧溫泉酒店雙人湯屋泡湯時間90分鐘，雙人湯屋價錢有$2500和＄3300，營業時間是24小時，湯屋都是預約制，記得要先預約喔...<全文介紹>



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#北投麗禧溫泉酒店

地址：台北市北投區幽雅路30號

電話：02-2898-8888







北投熱門泡湯推薦：日勝生加賀屋國際溫泉飯店

窩客 小花隊長 說：

擁有多種不同的溫泉設施，包括大眾湯、湯屋、足湯和岩盤浴，讓你可以盡情享受不同的泡湯體驗...<全文介紹>



#日勝生加賀屋國際溫泉飯店

地址：台北市北投區光明路236號

電話：02-2891-1111





北投熱門泡湯推薦：三二行館

窩客 蛋寶趴趴go 說：

進來覺得「三二行館」把錢都砸在大眾湯池了，這種規格，讓人有一秒到日本的錯覺，共有8個湯池場域很大，更衣室、休憩區的設施也很完善，覺得下次不需住房，買大眾泡湯券即可入場參觀兼泡湯，很划算耶！...<全文介紹>



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#三二行館

地址：台北市北投區中山路32號

電話：02-6611-8888







北投熱門泡湯推薦：大地酒店

窩客 紫色微笑 說：

北投是溫泉鄉，所以飯店裏也有獨立湯屋，不入住的朋友，也可以到這一區來，而且兩邊走的方向不一樣，所以不會和入住的客人混而為一...<全文介紹>



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#大地酒店 北投溫泉酒店

地址：台北市北投區奇岩路1號

電話：02-5551-8888







北投熱門泡湯推薦：春天酒店

窩客 陳小可的吃喝玩樂 說：

在春天每間房間皆有觀音石砌成的個人湯屋，房內即可享受白磺原湯。結合地方，不定期舉辦各種體驗活動，賓客在北投春天的綠茵環境中悠閒度假，也能體會台灣北投的在地文化...<全文介紹>



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#春天酒店

地址：台北市北投區幽雅路18號

電話：02-2897-5555







北投熱門泡湯推薦：皇池溫泉御膳館

窩客 艾莉絲愛旅行 說：

皇池溫泉御膳館共有三館，這裡最著名的賣點就是吃飯泡湯一次滿足！用餐滿額就能免費泡湯，一位用餐即贈大眾池、兩位用餐還能升等雙人湯屋，可以自由選擇要先用餐或是泡湯哦。...<全文介紹>



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#皇池溫泉御膳館

地址：台北市北投區紗帽路42-1號

電話：02-2862-3688







北投熱門泡湯推薦：享溫泉

窩客 樂煮小廚 說：

大眾池的view真的不錯啊~ 寬闊的山景~毫無拘束...白色的硫磺泉水算乾淨，泡了以後的皮膚真的很古溜，而且，在高溫熱水流的浸泡下，肩頸和骨腿的痠痛被釋放出來，很深層次的紓壓...<全文介紹>



#享溫泉

地址：台北市北投區光明路248號

電話：02-28928288



