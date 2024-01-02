米奇粉絲又要入坑了！東京人氣伴手禮「東京芭娜娜」近年來可說是讓人耳目一新，不斷推出許多可愛角色的甜點與新口味，光是寶可夢和迪士尼的海綿蛋糕，就成功讓許多觀光客乖乖掏出錢包，最近又因為日本新年到來，推出全新包裝的「米奇焦糖芭娜娜」，閃耀繽紛的金黃色背景加上大大的米奇圖案，相當適合作為新春禮盒贈送給親友，更棒的是還會免費再送「米奇手提袋」與「迪士尼好夥伴貼紙」，近期到日本玩時，千萬要把握機會手刀囤貨收藏。
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▲圖片來源／株式会社グレープストーン
東京芭娜娜在2022年底就曾經推出過米奇、米妮的海綿蛋糕，如今時隔一年又再度回歸，同樣採用與「銀座的草莓蛋糕」外型相同的蛋糕，因此每一個都具有圓滾滾的可愛蛋形外觀，內餡一樣也是以香甜的焦糖與奶油融合打造，一口咬下的同時就能嚐到帶有柔和濃郁的焦糖奶油風味，立刻成為冬天下午茶點心的最新首選。
▲圖片來源／株式会社グレープストーン
但此次不同的亮點在於將包裝大篇幅重新設計過，直接告別第一代版本的米奇米妮街頭約會風格，讓穿上白色燕尾服的米奇成為這次的亮眼主角，金黃色的背景加上繽紛的亮粉特效，很符合迎接新年到來的華麗風格；而且這次共有1款米妮與5種米奇表情，每份禮盒都會隨機搭配，如果手氣好的話，才可能會拿到比較稀少的米妮款。
▲圖片來源／株式会社グレープストーン
此外，這波新品還特別推出了2款「米奇提袋禮盒組」，不管你是購買4入或8入組都可以再得到一個與封面一樣的燕尾服米奇手提袋，超級亮眼生動的設計，讓粉絲們立刻就陷入瘋狂！如果你購買了8入禮盒，還會再隨機得到一張迪士尼角色的限量貼紙，角色分別有「米奇、米妮、唐老鴨、黛西、高飛狗」共5款，不妨來碰碰運氣，看看是否能拿到自己喜愛的角色貼紙喔。
▲圖片來源／株式会社グレープストーン
東京芭娜娜「米奇銀座焦糖蛋糕」
販售日期：2023年12月13日～2024年5月底
單買禮盒價格：799日圓（4入）、1,598日圓（8入）／8入有送貼紙
含手提袋禮盒價格：1,700日圓（4入）、2,500日圓（8入）／8入有送貼紙
販售地點：Disney SWEETS COLLECTION by東京ばな奈 JR 東京車站店、東京ばな奈s、羽田機場第一航廈東京食賓館登機門E GATE前、羽田機場第二航廈東京食賓館時鐘台3號前
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