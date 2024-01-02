新莊人的口袋景點一次公開！新莊雖然與新北市中心間隔一段距離，但這裡交通機能相當方便、美食又琳瑯滿目，加上中港大排不時有燈飾、彩繪等活動，縱使在假日也有不少民眾會來到新莊度過優閒的一天，不過除了中港大排之外，還有「新北最美鳥居」、「全台首座棒球公園」這些超有人氣的IG打卡景點都坐落在新莊，趕緊來看看哪些地方你還沒去過，趁著週末假日時揪親朋好友全部踩點一輪。



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新莊除了美食小吃眾多，近年還有許多在IG上洗版的景點倍受關注，除了即日起到3月底的中港大排每晚都有如蔚藍水岸般的絢爛燈飾以外，古色古香又艷紅的千本鳥居就在「新莊文昌祠」附近，不管是想來拍網美照或是求得金榜題名，都讓新莊文昌祠在當地成為香火鼎盛的熱門景點；而全台首座棒球主題共融遊戲場「新莊棒球公園」，可別以為只有孩子愛來這裡，由於全區占地約22公頃，不少大人也喜歡在天氣好的時候，漫步在林蔭大道間欣賞各種花草樹木，享受被大自然包圍的療癒時光。





新莊打卡景點：新莊中港大排

近年來形象大翻轉的「新莊中港大排」，從原先惡臭的臭水溝，在整治後變成新莊人散步好去處。近日特別規劃蔚藍水岸亮燈，到了夜晚中港大排便成為最美的新莊夜景，讓新莊人吃飽飯到此漫步、耍浪漫。<全文介紹>



#新莊中港大排

地址：新北市新莊區中原路191號

電話：02-2992-9891





新莊打卡景點：新莊棒球主題共融式公園

部落客 饅頭弟123 造訪 新莊棒球主題共融式公園 說：

全台灣第一座棒球主題共融式兒童遊戲場，就在新北市新莊體育園區裡，仿真的棒球場地坪，球棒是座椅，壘包就是彈跳床，讓小孩可以玩到失心瘋，忘記了時間...新莊棒球場跟體育場附近還有一個景觀湖，白天看真的是很美麗勒！<全文介紹>



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#新莊棒球主題共融式公園

地址：新北市新莊區和興街66號

電話：無



新莊打卡景點：新莊文昌祠

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 新莊文昌祠 說：

這條猶如日本的千本鳥居，位於新莊文昌祠前的人行天橋，也是IG上熱門的打卡景點。說起「新莊文昌祠」，可是新莊在地人只要曾經為「考生」的身份，就必前往祭拜以求金榜題名的一間香火鼎盛的廟宇。<全文介紹>



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#新莊文昌祠

地址：新北市新莊區碧江街20號

電話：02-2998-7556





新莊打卡景點：新月橋

部落客 大海愛上藍天 造訪 新月橋 說：

新月橋全長約1133公尺，為全台最長的鋼拱橋。橋上有四座不同特色的觀景平台可以休憩，這條連接了板橋435藝文特區及新莊老街成為重要橋梁，到處都充滿愛的造景，原本就是休閒運動好去處...<全文介紹>



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#新月橋

地址：新北市新莊區利濟橫移門

電話：無





新莊打卡景點：新莊仁愛彩繪村

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 新莊仁愛彩繪村 說：

仁愛彩繪村的彩繪風格以「傳統」為主題。一轉進巷子裡，就能看到新莊傳統鼓藝及木工廠的文化場景。以彩繪的方式，讓更多人知道新莊鼓，除了傳統製鼓工藝外，新北國際鼓藝節也是聞名世界...<全文介紹>



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#新莊仁愛彩繪村

地址：新北市新莊區仁愛里福樂街132巷內

電話：無

