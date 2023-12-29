小土匪又來搶錢包！超萌「卡娜赫拉的小動物」這次看準新年話題，特別推出全新「卡娜赫拉的小動物祈願達摩」限定盲盒，以6款彩色P助達摩、搭配6款兔兔表情包公仔，整套收藏還能擺出超迷樣陣型，鐵粉們即日起衝7-ELEVEN就能買起來。



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研達新品「卡娜赫拉的小動物祈願達摩」要為粉絲們新的一年祈福、求好運，本次公仔每一組包含一個跪坐兔兔+坐墊、一個彩色的P助達摩，每一款顏色代表不同運勢加持，包含「粉色–戀愛、紅色–開運、橘色–平安

、藍色–學業、金色–財運、黑色–事業」，幫新的一年加持好運。







特別的是，本次達摩使用全新盲盒玩法，販售包裝以透明盒裝設計，購買時可以依照6款「兔兔表情」選擇，而兔兔手上的「P助達摩」則裝在不透明紙盒中，隨機出貨，每一款兔兔表情與P助顏色都是隨機搭配的，讓粉絲們更想直接包一整套買起來。





卡娜赫拉的小動物祈願達摩 販售資訊

這次「卡娜赫拉的小動物祈願達摩」即日起在7-ELEVEN門市現場開賣，粉絲們可以直接到櫃台詢問是否有現貨，除此之外，在研達Yendar官網、蝦皮商城等通路也有販售單盒裝，6入中盒目前僅剩「LINE禮物」通路有現貨，粉絲手刀先搶。

規格：6款造型，內部的P助達摩為盲盒包裝。

售價：250元（單盒）、1500元（6入中盒）

販售通路：7-11便利商店、研達Yendar官網、蝦皮商城、博客來、有閑、LINE禮物

官網：https://walkr.tw/4TGdqPfx

LINE禮物賣場：https://walkr.tw/WR1iMtxD





詳細活動規範及供應情形，依 研達 官方公告為準。