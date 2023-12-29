小土匪又來搶錢包！超萌「卡娜赫拉的小動物」這次看準新年話題，特別推出全新「卡娜赫拉的小動物祈願達摩」限定盲盒，以6款彩色P助達摩、搭配6款兔兔表情包公仔，整套收藏還能擺出超迷樣陣型，鐵粉們即日起衝7-ELEVEN就能買起來。
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研達新品「卡娜赫拉的小動物祈願達摩」要為粉絲們新的一年祈福、求好運，本次公仔每一組包含一個跪坐兔兔+坐墊、一個彩色的P助達摩，每一款顏色代表不同運勢加持，包含「粉色–戀愛、紅色–開運、橘色–平安
、藍色–學業、金色–財運、黑色–事業」，幫新的一年加持好運。
特別的是，本次達摩使用全新盲盒玩法，販售包裝以透明盒裝設計，購買時可以依照6款「兔兔表情」選擇，而兔兔手上的「P助達摩」則裝在不透明紙盒中，隨機出貨，每一款兔兔表情與P助顏色都是隨機搭配的，讓粉絲們更想直接包一整套買起來。
這次「卡娜赫拉的小動物祈願達摩」即日起在7-ELEVEN門市現場開賣，粉絲們可以直接到櫃台詢問是否有現貨，除此之外，在研達Yendar官網、蝦皮商城等通路也有販售單盒裝，6入中盒目前僅剩「LINE禮物」通路有現貨，粉絲手刀先搶。
卡娜赫拉的小動物祈願達摩 販售資訊
規格：6款造型，內部的P助達摩為盲盒包裝。
售價：250元（單盒）、1500元（6入中盒）
販售通路：7-11便利商店、研達Yendar官網、蝦皮商城、博客來、有閑、LINE禮物
官網：https://walkr.tw/4TGdqPfx
LINE禮物賣場：https://walkr.tw/WR1iMtxD
詳細活動規範及供應情形，依 研達 官方公告為準。
現在WalkerLand窩客島和「研達」合作，要送你「卡娜赫拉的小動物祈願達摩 一中盒」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
● 活動問題：
超萌卡娜赫拉的小動物，主角P助與粉紅兔兔的呆萌模樣，一直吸引許多粉絲。
請問：角色「P助」是什麼動物？
● 活動贈品：
◎ 卡娜赫拉的小動物祈願達摩 一中盒(6入) 乙 組 共 1 名
● 活動時間：2023-12-28 22:46~2024-01-04 00:00
● 得獎公佈：2024-01-04 17:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
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(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
特別說明：
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