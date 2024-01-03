草莓控吃到停不下來！來到日本旅行時，大家一定都會前往當地超商挖寶，把限定的美味甜點與炸物通通掃貨帶回飯店當點心，如果你近期剛好要到日本旅行，更別錯過1月9日即將登場的「全家草莓季」，今年一口氣推出共19項的草莓甜點，從哈根達斯草莓冰淇淋、草莓可麗餅、超濃草莓牛奶到草莓丹麥麵包，讓你徹底沉浸在這波粉紅饗宴裡、天天都想到全家門市報到。



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▲圖片來源／株式会社ファミリーマート



又到了一年一度的草莓季，日本全家便利商店自從2021年開始舉辦的「全家草莓季」，都會收集全國各地的時令草莓，來製作成各式各樣的草莓甜點，相當受到日本女性和甜點控的歡迎！而每年都人氣大爆發的「草莓可麗餅」在今年同樣會強勢回歸，還有至今賣出超過4,000萬瓶的經典濃郁系「草莓牛奶」，在草莓季期間也將限定推出增加果肉的升級版，讓草莓控天天都可以衝超商吃好吃滿。

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2024年的日本全家草莓季甜點當中，共有19款與草莓相關的麵包、飲料、冰淇淋、蛋糕等商品，除了前述的草莓可麗餅與草莓牛奶以外，2021年首度登場就擁有超高人氣的的「草莓巧克力聖代哈根達斯」這次也應草莓控的期待再度甜蜜登場，酸甜的草莓冰淇淋加上濃郁的巧克力醬，再配上草莓與巧克力口味的酥脆餅乾，讓人一口接一口停不下來；還有一款讓草莓控與巧克力控同時陷入瘋狂的極濃「草莓丹麥麵包」，不只在麵包當中填入滿滿的酸甜草莓鮮奶油，麵包外還淋上了厚厚的草莓巧克力醬，都能讓草莓控在這個季節，在日本隨時隨地享用到最美味、最飽足的草莓系美食。

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此外，日系冰品控絕對都吃過的超夯冰淇淋「能吃的牧場牛奶」，今年也特別讓超人氣的草莓口味重新回歸，底層先是放入香甜微酸的草莓冰淇淋，再依序加入草莓果肉、北海道牛奶與鮮奶油、草莓醬，就完成了這款令人垂涎三尺的神級甜點；台灣人也很熟悉的奶油麵包品牌「八天堂」也有加入這次的草莓季活動，特別全新推出了一款「八天堂甘王草莓奶油麵包」，將卡士達醬與甘王草莓所製成的草莓醬一同包入招牌的小巧麵包當中，讓草莓愛好者每一口都能吃到滿滿的濃郁餡料。

▲圖片來源／株式会社ファミリーマート

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2024年日本全家草莓季甜點

還有口感濕潤且香氣四溢的「草莓磅蛋糕」、夾入草莓醬與鮮奶油的人氣甜點「草莓鮮奶油三明治」、撒上草莓果乾的「草莓甜甜圈」，都是最適合下午有點嘴饞時，補充能量的甜蜜小零食，最近到日本遊玩的話，不妨天天都找個時間到全家，吃爆各種期間限定的草莓甜點吧。

販售日期：2024年1月9日起

販售地點：日本全國全家便利商店門市

販售品項：草莓可麗餅、草莓牛奶、草莓巧克力聖代哈根達斯、草莓丹麥麵包、能吃的牧場牛奶（草莓口味）、八天堂甘王草莓奶油麵包、草莓磅蛋糕、草莓鮮奶油三明治、草莓甜甜圈、草莓鬆餅、草莓雪球餅乾、花型草莓巧克力脆餅、甘王草莓塔、草莓巧克力夾心餅乾、草莓麻糬麵包、草莓方塊巧克力餅乾、草莓焦糖玉米脆果、草莓法式凍糕、雙層乾燥草莓巧克力