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美式中國風甜甜圈！Krispy Kreme搶先曝光「春節限定」Lucky Dragon甜甜圈，1/4搶先體驗中國風美式甜甜圈。

2023-12-29 文字：編輯 李維唐 圖片：Krispy Kreme 人氣：756
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編輯 李維唐

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為了讓甜甜圈也可以很有春節氣氛，美國人氣甜甜圈Krispy Kreme特別針對農曆新年推出一系列香甜可口的「春節限定」Lucky Dragon甜甜圈，包含了有代表好用的「好運龍 Lucky Dragon」甜甜圈，以及會讓人很喜歡的「吉祥花Blessed Flower」，當然不能少了「恭喜檸 Golden Lemon」，要讓甜甜圈控2024一開年就有好運氣。

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甜甜圈Krispy Kreme表示，希望2024年一開年就有好運氣，所以推出「好運龍 Lucky Dragon」甜甜圈，由好運龍帶大家開啟福氣幸運的一年。絕佳完美的經典糖霜層層疊上多種風味的巧克力外衣，內餡搭配最經典的原味卡士達，無論是口感或風味層次，都是讓人一口接一口的幸福引誘。新的一年大口咬下好運龍，讓您一整年好運降臨，龍鳳呈祥。
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此外，一定不能錯過的「吉祥花Blessed Flower」帶著福氣、喜氣、富貴、喜悅、好運的紅色吉祥花向大家拜年。香甜幸福的草莓巧克力外衣搭配柔軟甜蜜的甜甜圈，讓新的一年笑容滿面，2024家家戶戶花開富貴，萬事如意。
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最後，就是「恭喜檸 Golden Lemon」喜氣洋洋金黃色的恭喜檸，外層包裹著散發檸檬香氣的巧克力脆皮，撒上充滿口感又有著過年吉祥意含的開心果碎粒，裡面是最受大家歡迎的檸檬卡士達夾心，讓您一口咬下，新的一年就黃金滿滿，收穫滿滿，內心幸福快樂滿滿滿。
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Krispy Kreme 好運龍帶來禮盒

限定販售：1/4（四）- 2/21（三）
限定禮盒：
6入 295元 （原價315元）：3個好運龍帶來甜甜圈 + 3個綜合甜甜圈（45元含以下） 
12入 475元 （原價585元）：3個好運龍帶來甜甜圈 + 9個綜合甜甜圈（45元含以下）


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好運龍 / 經典糖霜、紫薯巧克力、白巧克力、黑巧克力、檸檬巧克力 原味卡士達（內餡）/蛋奶素  售價60元
吉祥花 / 經典糖霜、草莓巧克力、白巧克力 / 葷  售價60元
恭喜檸 / 檸檬巧克力、開心果碎粒 檸檬卡士達（內餡） / 蛋奶素  售價60元
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甜甜圈 春節限定 龍年限定 甜點
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