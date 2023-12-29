全新主題柯南Café快閃三創！名偵探柯南系列這次再度推出快閃咖啡廳，特別以海外限定的「執事、女僕」主題圖案，主角群包括柯南、小蘭、小哀，以及赤井、安室等，通通換上執事、女僕裝，歡迎粉絲們回家。本次全新圖素只在海外限定，日本國內看不到，更讓粉絲們興奮。



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全新「柯南主題Café」自即日起至2024/02/15期間限定登場，總共推出6款餐點、4款聖代、5款甜點，以及12款飲品，每一款都有對應的角色主題，像是赤井的「紅絲絨蛋糕」畫出狙擊鏡、犯人的「巧克力塔」更呈現腳印、血跡等細節。特別的是，這次在「柯南主題Café」更提供10款角色桌牌，從主角群到黑衣組織苦艾酒、琴酒、伏特加通通都有，提供粉絲們拿到桌上可愛擺拍。







此外，在本次柯南主題Café中，同樣提供限定餐點特典，點主餐送角色寫真卡、點聖代或甜點送Q版角色小卡、內用或外帶飲品送隨機特製杯墊。此外，單筆消費餐飲或商品滿800元，送隨機「燙金透卡」，在12/29-01/03期間，再加碼消費滿額600元送隨機角色「新年賀卡」，鐵粉準時衝起來。





名偵探柯南 x MyAnime Café

活動期間：2023/12/29至2024/02/15

地點：三創生活園區 (台北市中正區市民大道三段2號7樓)



名偵探柯南 x MyAnime Café特典整理

1、餐點特典：

點主餐：送角色寫真卡、

點聖代/甜點：送Q版角色小卡

點飲品（內用/外帶）：送隨機特製杯墊。



2、滿額特典：

12/29-02/15，單筆消費餐飲或商品滿800元，送隨機「燙金透卡」

12/29-01/03，再加碼消費滿額600元送隨機角色「新年賀卡」。(可與燙金透卡活動同時使用)



詳細活動規範及供應情形，依 MyAnime Café 官方公告為準。



