為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 生活 > 小哀女僕太可愛！海外限定「柯南主題Café」期間限定特典、餐點帶你看，柯南執事、小哀女僕特製桌牌要打卡。

小哀女僕太可愛！海外限定「柯南主題Café」期間限定特典、餐點帶你看，柯南執事、小哀女僕特製桌牌要打卡。

2023-12-29 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：433
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

全新主題柯南Café快閃三創！名偵探柯南系列這次再度推出快閃咖啡廳，特別以海外限定的「執事、女僕」主題圖案，主角群包括柯南、小蘭、小哀，以及赤井、安室等，通通換上執事、女僕裝，歡迎粉絲們回家。本次全新圖素只在海外限定，日本國內看不到，更讓粉絲們興奮。

推薦閱讀：P助達摩盲盒！新品「卡娜赫拉的小動物祈願達摩」7-ELEVEN開賣，6款彩色達摩、6款兔兔表情整套收藏。
名偵探柯南 x MyAnime Café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
名偵探柯南 x MyAnime Café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

全新「柯南主題Café」自即日起至2024/02/15期間限定登場，總共推出6款餐點、4款聖代、5款甜點，以及12款飲品，每一款都有對應的角色主題，像是赤井的「紅絲絨蛋糕」畫出狙擊鏡、犯人的「巧克力塔」更呈現腳印、血跡等細節。特別的是，這次在「柯南主題Café」更提供10款角色桌牌，從主角群到黑衣組織苦艾酒、琴酒、伏特加通通都有，提供粉絲們拿到桌上可愛擺拍。
名偵探柯南 x MyAnime Café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
名偵探柯南 x MyAnime Café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，在本次柯南主題Café中，同樣提供限定餐點特典，點主餐送角色寫真卡、點聖代或甜點送Q版角色小卡、內用或外帶飲品送隨機特製杯墊。此外，單筆消費餐飲或商品滿800元，送隨機「燙金透卡」，在12/29-01/03期間，再加碼消費滿額600元送隨機角色「新年賀卡」，鐵粉準時衝起來。
名偵探柯南 x MyAnime Café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
名偵探柯南 x MyAnime Café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

名偵探柯南 x MyAnime Café

活動期間：2023/12/29至2024/02/15
地點：三創生活園區 (台北市中正區市民大道三段2號7樓)
 

名偵探柯南 x MyAnime Café特典整理

1、餐點特典：
點主餐：送角色寫真卡、
點聖代/甜點：送Q版角色小卡
點飲品（內用/外帶）：送隨機特製杯墊。

2、滿額特典：
12/29-02/15，單筆消費餐飲或商品滿800元，送隨機「燙金透卡」
12/29-01/03，再加碼消費滿額600元送隨機角色「新年賀卡」。(可與燙金透卡活動同時使用)

詳細活動規範及供應情形，依 MyAnime Café 官方公告為準。
名偵探柯南 x MyAnime Café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
名偵探柯南 x MyAnime Café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#柯南
morechevron_right
文章關鍵字
柯南 咖啡 小哀 快閃咖啡 more
延伸閱讀
西門町泡泡瑪特開了！全台最大「POP MART泡泡瑪特」旗艦店亮點搶先看，萌粒公仔罐、巨型公仔珍藏館粉絲要衝。
 編輯 張人尹
日本社群最療癒角色「Chiikawa」化身冰涼Q彈車輪餅，8款療癒圖案Ｘ奶油風味的獨家車輪餅日本全家限定販售。
 特派員 Trish
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up