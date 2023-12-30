鐵道迷真的不能錯過！只一次、也是唯一的一次，中華民國113年元旦，國營臺灣鐵路股份有限公司揭牌成立，為紀念臺鐵公司成立之歷史時刻凝聚臺鐵無限能量，臺鐵公司攜手一卡通將於2023年12月31日推出具企業文化象徵之紀念商品「臺鐵公司成立紀念票卡」，展現臺鐵公司全新的企業形象，為迎接臺鐵公司元年留下跨時代嶄新的紀念。
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這一次臺鐵公司與一卡通聯手開發兩款設計感十足的臺鐵公司成立紀念票卡，分別為「臺鐵公司成立紀念精裝一卡通套卡」、「臺鐵公司成立紀念精裝造型一卡通」。其中，「臺鐵公司成立紀念精裝一卡通套卡」，橘、藍對比色的呈現，為臺鐵公司新氣象注入年輕活力，內含兩張票卡，每套售價399元。
此外，「臺鐵公司成立紀念精裝造型一卡通」設計靈感來自臺鐵工字軌形象，半透明透光感的工字軌LOGO設計，搭配皮革吊飾讓企業形象質感更加提升，每組售價599元，兩款限量商品各有特色，絕對是113年鐵道迷必收最有價值的紀念收藏品。
臺鐵公司成立紀念精裝一卡通販售資訊
販售日期：2023年12月31日上午10:00起開賣，每人每次限購6組
販售據點：
(1) 實體門市：
臺鐵夢工場(旗艦店、松山店、南港店、花蓮店、臺東店)
臺鐵便當販賣店(臺北2號店、新竹店、臺中1號店、彰化店、高雄西門店)
(2) 網路商店：臺鐵夢工場網路商店。https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip005/tip511/shop