八色烤肉mini讓一個人吃韓式烤肉可以吃的很自在、更可以吃的很開心，自八色烤肉mini開幕以來一直是許多獨食的最佳選擇，這一次八色烤肉mini在2024的第一天，公布了2023年的5大獨食排行榜，依序名次分別為「八色牛豬雙拼」、「八色海陸雙饗」、「人氣火烤雙豬」、「炙燒起司絲醬醃牛肋條」到「辣味水烤牛肉鍋」，更加碼預告推出春節限定「熊本A5和牛」480元爽吃。
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隨著台灣餐飲消費的變化，八色烤肉mini針對自家品牌的所有品項做了統計，其中最受歡迎的暢銷五大套餐分別依序為「八色牛豬雙拼」、「八色海陸雙饗」、「人氣火烤雙豬」、「炙燒起司絲醬醃牛肋條」到「辣味水烤牛肉鍋」，第一名的「八色牛豬雙拼」售價為380元，可一次享用韓國經典水梨醬醃牛五花搭配八色烤肉（即八種醃醬口味豬五花任選一種），「重量級」的大份量，是許多學生與上班族每到餐期必點的套餐，在2023年裡，總銷量穩坐第一名久久不退。
「八色海陸雙饗」為「八色烤肉mini」首度加入海鮮食材的套餐，售價360元，特別挑選廣受大家喜歡的鮮蝦，且貼心的先將蝦殼處理好，讓大家省去剝蝦的動作，調味上以韓國家庭料理中最經典的「蒜味奶油蝦」方式呈現，消費者還可任選一口味的經典的八色烤肉做搭配，就是這種讓人覺得很「韓」搭配，擄獲許多消費者的心，雖位居第二，但後勢看漲。
此外，售價380元的「人氣火烤雙豬」，為年度第三名，以秘漬梅花豬及嫰烤松阪豬做組合，無疑是許多不吃牛肉的人必選的人氣套餐，可一次享用兩款不同口感的豬肉，夾上生菜與泡菜，爽口不膩。
同時，「八色烤肉mini」將2023年春節限定的「特選熊本A5和牛佐八色烤肉」套餐再度重現！將在2024新春農曆年節期間，每套售價480元(原價600元)，消費者可任選一款八種口味五花肉，如人蔘、花草、松葉、大蒜、紅酒、咖哩、大醬和辣椒，再搭上A五最高等級、BM S9以上的特選熊本和牛塊，即完成該套餐組合，販售期間將從2/8-2/14，每日限量供應，售完為止。
八色烤肉mini2023必吃前5大排行榜
1、八色牛豬雙拼
2、八色海陸雙饗
3、人氣火烤雙豬
4、炙燒起司絲醬醃牛肋條
5、辣味水烤牛肉鍋
八色烤肉mini2024春節限定
活動期間：2/8-2/14
活動內容：特選熊本A5和牛佐八色烤肉套餐 / 每套售價480元(原價600元)