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甜點控必收春節禮盒！The MAPLE MANIA 楓糖男孩「2024龍年新春禮盒」SOGO復興館限時快閃。

2024-01-02 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：411
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

甜點控一定會喜歡的春節禮盒「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」，即日起於遠東SOGO台北復興館設立快閃櫃，以日式受歡迎頂級的餅乾結合在地化的春節包裝，搶攻2024春節禮盒商機。同時，將品牌人氣經典最受歡迎品項「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」組合，推出18入及28入，要讓甜點控捨不得送人。

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The MAPLE MANIA 楓糖男孩 2024新春禮盒
The MAPLE MANIA 楓糖男孩 2024新春禮盒

「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」2024新春禮盒充滿迎龍賀新春的年味，「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」特地將外包裝色系採用台灣習俗象徵吉祥富貴寓意的鮮紅色及金色之外，更融入了充滿濃濃春節喜慶氣息的紅燈籠及紙扇花元素，此外並以流暢簡潔線條繪出金龍奔騰樣貌，推出2024新春禮盒限定款，期許龍年行大運，好運龍總來。
The MAPLE MANIA 楓糖男孩 2024新春禮盒

禮盒口味選品依舊以鐵粉深愛的「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」雙搭組合銷售，一次享有「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」上乘雙品楓味甜點。「楓糖奶油夾心餅乾」嚴選加拿大魁北克楓糖和發酵奶油並大量使用於餅乾之中，另加入奶油巧克力作為夾心，襯托出楓糖的清爽甜味，口感輕脆、風味香濃。「楓糖費南雪」使用大量楓糖精心製作，另加入黑糖作為隱味，外表焦香酥脆、內部濕潤鬆軟。只要品嚐一口，就可以享受到滿滿楓糖的香甜滋味。
The MAPLE MANIA 楓糖男孩 2024新春禮盒



 

The MAPLE MANIA 楓糖男孩 2024新春禮盒 販售地點

快閃地點：遠東SOGO 台北復興館快閃店  (台北市忠孝東路三段300號B3) 
快閃時間：2023/12/26 ~ 2024/02/15
 

The MAPLE MANIA 楓糖男孩 2024新春禮盒 販售品項

「The MAPLE MANIA 楓糖男孩新春禮盒」18入，售價1,020元 (內含「楓糖奶油夾心餅乾」*12入
「楓糖費南雪」*6入)；28入，售價1,480元 (內含「楓糖奶油夾心餅乾」*20入，「楓糖費南雪」*8入)

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春節 禮盒 2024春節禮盒
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