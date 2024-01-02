衛生紙也要可可愛愛的！舒潔為了讓2024年可以繼續可愛下去，再次與迪士尼合作，攜手推出全新「福到翁」系列新春限定包裝紙品，有大人小孩都喜愛的米奇米妮、奇奇蒂蒂及唐老鴨黛西等6大經典人氣角色，變身福氣滿滿的福神福倒翁，呆萌又俏皮的模樣，讓粉絲驚呼連連。同時，喜慶設計為民眾帶來滿滿祝福，是新春居家開運好物必囤清單，想在龍年迎來福氣一整年的粉絲們可千萬別錯過。
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舒潔X迪士尼福到翁新春限定包裝，除了一口氣納入米奇米妮等6大人氣吸睛角色之外，在包裝配色上也別具巧思突顯年節熱鬧氛圍，精心挑選喜慶正紅、戀愛粉紅、致富金黃三款節慶風配色，再綴以象徵福氣、財運及長壽的葫蘆、爆竹、招財貓、丹頂鶴等元素，傳遞幸福滿載年節寓意。
此外三款包裝設計也象徵「正紅好運大發到」、「嫩粉戀愛福運到」及「致富金黃錢開道」等富貴臨門意涵；可愛的不倒翁福神形象，蘊含著民眾期許新的一年能夠屹立不搖，隨時傳遞正能量。完美駕馭喜慶與療癒感氛圍的舒潔X迪士尼福到翁新年限定包裝，讓人迫不及待想統統手刀買回家，一舉兩得滿足蒐藏慾與增添家中年節氛圍，讓新年裡想談場戀愛、心想事成及祈求財運的民眾都能心想事成。
同時，舒潔「迪士尼福到翁」新春限定系列包括居家必備、市場熱銷款抽取衛生紙及盒裝面紙，2023年12月底起將陸續於全聯、家樂福、大潤發、寶雅、愛買、康是美、屈臣氏、7-11、全家、MOMO、PChome、蝦皮等各大賣場與線上購物平台，依活動檔期驚喜上架。
舒潔X迪士尼福到翁新春限定包裝
在舒潔抽取衛生紙方面，「米奇米妮」、「奇奇蒂蒂」及「唐老鴨黛西」三款主題分別於全聯、全國量販超市/線上購物平台、超商通路/個人用品店/線上購物平台等通路獨家限量販售，想一次集滿三款的民眾可得手刀搶購。