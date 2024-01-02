高雄最美海景餐廳「永心浮島」搶訂位！從高雄起家的永心鳳茶，在2023年年底回到高雄，在大港橋旁開設全新概念餐酒館「永心浮島」，耗資三千萬打造宛如塞納河畔的超愜意用餐環境，餐點部分將台灣熱炒融入各國料理手法，開幕至今成為高雄最夯打卡夯店。







致力於將台食台茶文化發揚光大的永心茶樓，這次回高雄娘家開設首間「永心浮島」，以湛藍、橘紅和銀色作為主視覺，分別象徵海洋、葡萄酒、與高雄鋼鐵城市的意象，營造出復古摩登的用餐環境，讓人一走進店內就忍不住拿起手機狂拍。







戶外露天的海景座位區則是零距離的享受徐徐海風，在大港橋旁品嚐海鮮、眺望對岸的85大樓。更請到金馬視覺統籌團隊Bito為酒櫃設計即時互動的科技藝術創作，呈現永心浮島從日出到星空的美，另外，只要一開冰箱門還會有小驚喜躍上海面。





永心浮島 店家資訊

營業時間：12:00-24:00

電話：(07) 521-6021

地址：高雄市鼓山區蓬萊路6之6號（大港倉七庫）



永心浮島 5大亮點

1、永心鳳茶全新海鮮餐酒館品牌。

2、耗資三千萬打造復古摩登海景餐廳。

3、邀請金馬視覺統籌團隊Bito為酒櫃設計即時互動的科技藝術創作。

4、現代料理風台灣海鮮熱炒。

5、特調蜜香紅氣泡茶、桂花烏龍氣泡茶。