GODIVA甜甜圈又來了！深受許多台日民眾喜愛的GODIVA，每次只要有跨界聯名，一定都會成為許多巧克力的搶買目標，隨著2月14日西洋情人節即將到來，日本Mister Donut今年第一波與GODIVA合作的甜甜圈也即將上市，預計會在1月11日正式推出全新4款香濃美味的巧克力甜甜圈，如果接下來你剛好準備到日本旅行，一定要吃吃看這些只有在當地才能品嚐到的限量GODIVA甜甜圈。



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▲圖片來源／ダスキン



每年剛過完元旦，日本Mister Donut按照慣例都會與GODIVA共同開發出誘人的「misdo meets GODIVA」系列，今年也不例外率先推出4款期間限定的巧克力甜甜圈商品，今年第一波率先領軍登場的就是超濃厚又誘人的「巧克力甘納許甜甜圈」，先是將微苦的甘納許與甘納許鮮奶油夾入甜甜圈當中，並在外表淋滿了厚實的巧克力醬，讓重度巧克力控一口接一口停不下來。

▲圖片來源／ダスキン



還有一款「堅果巧克力甜甜圈」是將杏仁口味的鮮奶油拌入白巧克力當中，淋在巧克力甜甜圈上形成厚厚的一層堅果白巧克力醬，最後在最上方撒上堅果顆粒與糖粉，讓喜愛濃郁堅果香味的人大飽口福；而邪惡度爆表的「焦糖巧克力甜甜圈」則是把甜度相當高的牛奶巧克力作為表層淋醬，接著加上一層鹽味焦糖奶油，並灑上微苦的可可粉中和甜味，絕對讓螞蟻人吃了會上癮。

▲圖片來源／ダスキン



最後一款則是造型與其他3款都不同的「巧克力國王派」，外皮使用了高級巧克力酥皮，內餡則是填入了以杏仁鮮奶油、卡士達醬與巧克力醬攪拌所製成的美味餡料，不僅外觀可愛、口感又酥脆，同樣是巧克力控不可錯過的夢幻逸品。

▲圖片來源／ダスキン







日本2024年「misdo meets GODIVA」第一波新品

販賣日期：2024年1月11日～2月上旬

販售店鋪：日本全國Mister Donut門市

售價：

巧克力甘納許甜甜圈：324日圓（外帶）／330日圓（內用）

堅果巧克力甜甜圈：324日圓（外帶）／330日圓（內用）

焦糖巧克力甜甜圈：324日圓（外帶）／330日圓（內用）

巧克力國王派：356日圓（外帶）／363日圓（內用）