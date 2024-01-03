只有全家能超越全家霜淇淋！被譽為超商界中最強霜淇淋的「全家霜淇淋」，這次竟然跨界和王品集團的青花驕麻辣鍋聯名，將經典小農牛奶霜淇淋淋上特製的「青花椒麻香淬油」，超狂的麻奶鍋冰尚未開賣就在網路上掀起討論話題。除此，更加碼推出9款聯名鮮食，從現烤的青花椒麻豬肉串到麵包通通都有，包辦你的三餐和下午茶。







將於1/5正式開賣的全家×青花驕麻辣鍋聯名「青花椒霜淇淋」，只要在聯名期間購買全家任一口味霜淇淋，就免費送特製的青花椒麻香淬油一包，是以江津九葉青花椒提煉而成，香麻而不辣的青花椒油淋在經典小農牛奶霜淇淋上，就如同麻奶鍋一般過癮。同時，也加碼將人氣王比利時巧克力霜淇淋強勢回歸，一樣附贈一包「青花椒麻香淬油」超獵奇組合顛覆大家想像。







同時，也推出9款全家×青花驕麻辣鍋聯名輕食，將在1/10登場的「夯番薯佐青花椒梅香椒鹽」，只要購買香甜綿密的夯番薯，就送一包青花椒梅香椒鹽，梅粉和青花椒粉依完美比例特調，微麻、微甜的滋味再創夯番薯新高度。全家SOHOT炎選部分，則是祭出超涮嘴的「青花椒麻豬肉串」，以及將熱銷香蒜金磚升級變成「青花椒麻辣金磚」，下午、宵夜嘴饞吃都很療癒。







全家Ｘ青花驕聯名 青花椒霜淇淋佐青花椒麻香淬油

開賣日：2024/01/05

售價：49元

優惠：購買Fami!ce全家霜淇淋送青花椒麻香淬油1包，數量有限、送完為止。



​​​​​全家×青花驕夯番薯佐青花椒梅香椒鹽

開賣日：2024/01/10

售價：39元

優惠：購買夯番薯送青花椒梅香椒鹽1包，數量有限、送完為止。

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全家×青花驕SOHOT炎選現烤點心

開賣日：2024/01/10

品項：

1、青花椒麻辣金磚 39元

優惠：01/10至3/5，SOHOT炎選任2件8折。搭配指定飲品享59元餐促優惠。

2、青花椒麻豬肉串 55元

優惠：01/10至3/5，SOHOT炎選任2件8折；加10元送可口可樂一瓶（435ml）。



全家×青花驕麻辣鍋聯名輕食

開賣日：2024/01/10

品項、售價：

1、青花椒麻雞肉拌麵 89元

優惠：搭配指定副餐享1件折5元、2件折10元餐促優惠。



2、青花椒麻鮪魚麵包 售價：39元

優惠：搭配指定飲品享59元餐促優惠。



3、青花椒麻嫩雞胸 69元

優惠：1/10-1/23享新品嚐鮮價9折

4、青花椒麻辣川耳 55元

5、青麻椒雪花牛肉麵 159元

6、青花椒麻香酥炸雞球 59元