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2024谷關最強禮盒！虹夕諾雅 谷關推出「暖閣茶敘」雙層木製新年禮盒、入住旅客限定，網友敲碗開放訂購。

2024-01-03 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,138
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編輯 李維唐

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虹夕諾雅 谷關開幕以來，就一直是許多海內外旅客最想體驗的日系旅宿，更是許多人評為台灣最美的旅宿景觀渡假飯店。為了感謝國人對虹夕諾雅 谷關的喜歡，這一次虹夕諾雅 谷關推出全新春節限定「暖閣茶敘」雙層木製新年禮盒，全台限量250個，要給最重要的旅人感受到最暖心的新年祝福。
虹夕諾雅 谷關「暖閣茶敘」雙層木製新年禮盒

虹夕諾雅 谷關表示，這一次的春節限定「暖閣茶敘」雙層木製新年禮盒，是與接近40年歷史的台中餅舖「喜豐香1985」合作打造專屬於虹夕諾雅 谷關的雙層木製新年禮盒。雙層禮盒中包含五款獨特的台式糕點，其中結合了在地泰雅族所使用的辛香料馬告所製作而成的「馬告小杏仁」為虹夕諾雅 谷關獨家口味。

除此之外，外形為龜殼形狀的「赤春蘋果酥」有著象徵長壽的寓意，祝福旅客享用後在新的一年順順利利、平平安安。而使用金桔與白豆沙製作而成的「金桔來報喜」賦予著財源滾滾的寓意。就是希望讓每一位來到虹夕諾雅 谷關的旅人都能感受到最貼心的春節祝福。
虹夕諾雅 谷關「暖閣茶敘」雙層木製新年禮盒

最後，遠離塵囂的虹夕諾雅 谷關是適合與重要的人度過珍貴時光的好地方。旅客能在客房內眺望山巒與雲霧，享受溫泉的療癒。而今年新年，旅客能在被群山環繞的客房內與珍視的人在舒適的一隅搭配精緻的台式糕點與溫暖人心的熱紅烏龍茶，感受新年團聚的溫馨氛圍，共享悠閒的片刻時光。

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虹夕諾雅 谷關「暖閣茶敘」雙層木製新年禮盒


 

虹夕諾雅 谷關「暖閣茶敘」雙層木製新年禮盒

販售時間：2024年1月3日起（限量250盒，售完為止）
販售地點：虹夕諾雅 谷關 商品販售區 （僅限住客購買）
販售價格：$2,680（含稅）
包含內容：虹夕諾雅 谷關 雙層木製禮盒、虹夕諾雅 谷關提袋
下層｜金桔來報喜2入、赤春蘋果酥2入、馬告小杏仁2入、情薏最桂重2入、貴妃愛美荔 8 入
 

虹夕諾雅 谷關 訂房資訊

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號
交通：從台北松山機場出發，在台北站轉乘高鐵到台中站後，駕車約90分鐘
客房數：49間（所有房間均設有半露天溫泉）
入住時間：3:00pm、退房時間：12:00pm
官網：https://hoshinoya.com/zhtw/


 

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2024春節禮盒 虹夕諾雅 谷關 虹夕諾雅 谷關 (旅館440號) HOSHINOYA Gug
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