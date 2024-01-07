在東京想要省錢又好玩，來這些地方就對了！台灣人到日本玩，最常落腳的的就是位於首都圈的東京，只因這裡匯集了所有第一手時尚、購物、美食、遊樂園等設施，但有時候一個不小心可能也會在這裡噴掉太多鈔票，這種時候也不用擔心，東京其實有不少知名的景點會提供遊客免費入內參觀，像是日本唯一且聚集了龐大創意作品的「東京廣告博物館」，以及超過百年歷史、日本現存最古老的「資生堂藝廊」等，下次如果想在東京來趟小資一日遊，往這3個免費的知名景點先衝就對了。



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▲圖片來源／東京觀光事務所台灣辦事處、Junpei Kato @SpiralWacoal Art Center



東京廣告博物館：全日本唯一廣告博物館

相信有許多哈日族，都曾經被充滿創意和驚喜的日本廣告給深深吸引，時而逗趣、時而感動，彷彿無邊無界般的發想，都讓人數度佩服日本人的創新腦袋。如果你想要了解日本廣告業一路走來的發展歷程，那麼位於汐留的「東京廣告博物館」，將能解開你所有的好奇心。

▲圖片來源／東京觀光事務所台灣辦事處



「東京廣告博物館」為全日本唯一一座的廣告博物館，從2002年開館至今，除了展出自江戶時代以來的日本廣告歷史外，也能夠感受到隨著社會發展演變，日本廣告表現的手法進化。館內的常設展共有「日本廣告史」、「4種心情」、「收藏之桌」等3大主題，值得一提的是還另設有廣告專門圖書室，這裡一口氣集結了約3萬項來自日本國內外的廣告相關圖書、雜誌以及廣告大賞作品集等，絕對是喜歡創意的文青來到東京不可錯過的驚喜聖地。



東京廣告博物館

地址：東京都港区東新橋 1-8-2 カレッタ汐留

網址：https://www.admt.jp/

▲圖片來源／東京觀光事務所台灣辦事處



資生堂藝廊：銀座最大藝文展演場所

無人不知、無人不曉的日本代表性美妝品牌「SHISEIDO 資生堂」，自1919年就在東京銀座開設了「資生堂藝廊」，也是目前日本現存最古老的藝廊，經營超過一世紀以來，至今更舉辦超過3,100場次的展覽會。

▲圖片來源／東京觀光事務所台灣辦事處



雖然曾歷經震災、戰爭與改建而中斷營運，但完全不影響資生堂藝廊的營運，更在2001年時於「東京銀座資生堂大樓」地下1樓重新規劃改建，全新挑高達5公尺的室內空間，比起過往更加華美壯觀，在寸土寸金的銀座當中，是相當難得一見的大型藝文展演場所，更何況現今又能免費參觀，對於藝術愛好者來說，是大好的難得機會。



資生堂藝廊

地址：東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル B1F

網址：https://gallery.shiseido.com/jp/

▲圖片來源／「第八次 #椿會 Tsubakikai ８ 這個新世界 “就是、現在、這裡”」（攝影：加藤健）



SPIRAL：坐落潮流天堂南青山

不少潮流人士來到東京，一定會走一趟位於表參道不遠處的南青山，而坐落在這裡的「SPIRAL」，是一座誕生於1985年的複合型文化設施，這裡以「生活與藝術之融合」為主題，結合了藝廊、多功能展演場地、餐廳、咖啡廳與生活雜貨店等，整棟建築由著名建築師槙文彥打造，不僅為1980年代日本現代主義建築中具代表性的建築之一，更在國際間享譽盛名。

▲圖片攝影／Junpei Kato @SpiralWacoal Art Center



走進建築物內部，馬上就能了解「SPIRAL」的命名由來，步入1樓先是可以看到螺旋弧形斜坡走道，並延伸至2樓形成優美的弧線，這段環繞式的空間，經常會沿著走道與壁面舉辦當代藝術展、設計展、藝術科系學生作品展等，更是洗版IG牆的知名網美景點。

▲圖片攝影／Junpei Kato @SpiralWacoal Art Center



沿著螺旋走道抵達2樓，就是雜貨控最愛的天堂「Spiral Market（螺旋市場）」，店內販售許多富有設計感、兼具實用性與機能性的生活雜貨，如果逛累了還可以到館內的咖啡廳來個愜意的下午茶時光，為東京小資旅遊劃下美好的句點。



SPIRAL

地址：東京都港区南青山5-6-23

網址：https://www.spiral.co.jp/

▲圖片攝影／Junpei Kato @SpiralWacoal Art Center