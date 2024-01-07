米奇、小熊維尼全都陪你過情人節！為了一個月後將到來的西洋情人節，日本許多巧克力業者已經紛紛開戰，而深受台日民眾喜愛的GODIVA，不只和可愛教主三麗鷗聯名，當然也沒放過迪士尼的眾多可愛角色！繼去年與迪士尼聯名販售的巧克力大受好評，日本GODIVA今年不只再度攜手米奇與米妮，還有首次登場的小熊維尼，推出限量包裝的巧克力禮盒和玩偶、收納包、手提袋等相當精美的周邊商品，絕對讓女友收到花朵朵開。



推薦閱讀：酷洛米粉絲會尖叫！日本「GODIVA X 三麗鷗」禮盒可愛回歸，最紅小惡魔「酷洛米玩偶」首次登場，「HELLO KITTY、大耳狗」同步換新裝陪過情人節。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社



源自比利時的高級巧克力GODIVA，在日本一直都是情人節互相送禮的首選品牌，而日本GODIVA在2022年、2023年與迪士尼推出的情人節聯名商品，都掀起一股搶買旋風，讓不少人就算有錢也苦無機會入手。如今再過不到1個月就是一年一度的西洋情人節，日本GODIVA這次又與迪士尼再續前緣，設計出一系列可可色的米奇、米妮小周邊，還加入了全新登場的小熊維尼，從濃郁的巧克力到實用的生活用品，都能讓迪士尼粉絲買得過癮、吃得開心。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社



在2024年的聯名商品當中，首推必買的就是華麗爆表、內含多顆GODIVA巧克力與甜點的「迪士尼3層大理石禮盒」！如同珠寶盒般的3層禮盒當中，每一層都放滿不同款式及口味的巧克力及甜點，由上開始算起的第1層放有6種藝術造型的GODIVA巧克力，第2層與第3層則是米奇圖案的片狀巧克力，還有牛奶及巧克力口味的貓舌餅乾，禮盒上方還印了米奇穿上西裝優雅的模樣，讓盒子控都準備好上市當天手刀收藏了。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社



而小熊維尼最期待的全新商品，不只有溫暖巧克力色的「小熊維尼可可玩偶」與「小熊維尼可可玩偶鑰匙圈」，還有用奶茶色收納包作為包裝的「小熊維尼6片巧克力組」，吃完巧克力之後還可以把收納包拿來裝化妝品等小物，同款還有米奇設計，直接買來整組送給女友，立刻就讓女友心情好上一整天。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社

日本GODIVA X 迪士尼專賣店 2024年情人節聯名商品

還有製作成特別造型的「米奇愛心鐵盒G Cube巧克力」、「小熊維尼愛心鐵盒G Cube巧克力」巧克力，內含牛奶、黑巧克力、牛奶榛果等多種口味的GODIVA巧克力，鐵盒上也印上維尼與蜜蜂打招呼以及米奇穿上西裝優雅的模樣，讓鐵盒控也忍不住萌到快尖叫。此外，今年日本GODIVA與迪士尼都特別有誠意，還另外推出了一系列玩具總動員的繽紛系的餅乾與糖果，而且都是以個別小包裝的分享包為主，讓大家除了另一半以外，也能和家人、朋友、同事在這個獨特的日子，共享美味可愛的小甜點。如果平常不太愛吃巧克力的話，日本GODIVA還是有理由讓米奇控花錢！在此次的聯名商品裡，還有販售米奇、米妮、唐老鴨與黛絲的迷你娃娃，米奇與米妮身穿酒紅色調的情侶裝，而唐老鴨與黛絲則是穿上薄荷色調的情侶裝，共同點都是以低調奢華的可可色為主色，只要你喜歡這些可愛角色，就千萬不要錯過在這個情人節把它們帶回家的機會了。

販售日期：2024年1月9日

販售通路：日本全國Disney Store門市、東京迪士尼旗艦店、東京迪士尼樂園周邊專賣店、Disney Store官網

必買商品價格：

1、迪士尼3層大理石禮盒：7,800日圓

2、米奇圓形鐵盒6入巧克力：3,600日圓

3、米奇愛心鐵盒G Cube巧克力：1,800日圓

4、米奇玩偶巧克力禮盒：5,800日圓

5、小熊維尼收納包巧克力：2,900日圓

6、小熊維尼愛心鐵盒G Cube巧克力：1,800日圓

7、小熊維尼可可玩偶：4,200日圓

8、小熊維尼可可玩偶鑰匙圈：2,200日圓

9、迪士尼GODIVA迷你玩偶：各1,400日圓（米奇、米妮、唐老鴨、黛絲）