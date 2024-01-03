麥當勞買一送一，隱藏版優惠帶你吃！許多速食控的小確幸，就是用麥當勞優惠券、甜心卡等優惠點餐，讓這一餐吃得就是比別人更划算。麥當勞這次在APP推出期間限定「買一送一、買A送B」優惠券，不用抽、不用碰運氣，只要會員通通都能吃到麥當勞買一送一。



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麥當勞APP自從更新為國際版之後，每週每個會員都會收到專屬優惠券，在本週1/2-1/7推出2024年第一波「買一送一」優惠，其中包含「黃金地瓜條買一送一、勁辣香鷄翅買一送一」限定優惠，還有飲料「中杯飲料、經典美式咖啡」憑優惠券也可以買一送一。







除此之外，本次優惠還有「買超值全餐送麥克鷄塊」、「買超值全餐送吉事漢堡」讓速食控套餐再升級，如果不想吃太多，也有「麥香鷄+小杯玉米湯」79元、「小薯+小杯玉米湯」50元等優惠券可以使用，打造麥當勞會員專屬開工優惠，速食控通通趁機吃起來。





麥當勞APP 開工優惠券

除了APP優惠之外，在2024/1/16前使用「麥當勞歡樂送」訂餐，也可以享有4大品項買一送一優惠，包含「10塊雞塊買一送一、黃金地瓜條買一送一、勁辣香鷄翅買一送一、經典熱那提買一送一」，在訂餐購物車輸入優惠碼「10NUG」就可享有優惠，速食控宅在家也爽吃。

優惠期間：2024/01/02-01/07

優惠券發送通路：麥當勞APP

優惠內容：

黃金地瓜條買一送一

勁辣香鷄翅買一送一

指定中杯飲料買一送一

經典美式咖啡買一送一

買超值全餐送麥克鷄塊

買超值全餐送吉事漢堡

麥香鷄+小杯玉米湯，優惠價79元

小薯+小杯玉米湯，優惠價50元

蕈菇豬肉滿福堡加蛋套餐，現折10元。（限早餐時段）

單點蕈菇豬肉滿福堡，送薯餅。（限早餐時段）



麥當勞歡樂送優惠

活動期間：即日起至2024/01/16

活動方式：使用麥當勞歡樂送訂餐，購物車輸入優惠代碼「10NUG」，享指定品項買一送一。

活動品項：10塊雞塊買一送一、黃金地瓜條買一送一、勁辣香鷄翅買一送一、經典熱那提買一送一





詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。