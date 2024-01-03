可口可樂鐵粉真的要尖叫了！全新的可口可樂「食尚餐廚集點送」來了，這一次可口可樂2024龍年以經典「可口可樂」LOGO作為設計推出「可口可樂」紅運當頭氣炸烤箱、「可口可樂」吉祥如意盤(6入組)、「可口可樂」紅運烤盤，以及「可口可樂」玻璃敲敲杯(2入組)等四大好禮。同時更加碼推出龍年限定包裝，瓶身上結合龍年生肖圖樣，喝起來更加「龍」重美滿。
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這一次四款集點送之中，一定不能錯過的就是「可口可樂」吉祥如意盤(6入組)與「可口可樂」玻璃敲敲杯(2入組)，特別加入龍年設計圖樣，充滿經典年節元素，鐵粉一定不可以錯過。此外，「可口可樂」紅運烤盤則提供烘烤食物時更時尚的新容器選擇，為年節備菜增添滿滿儀式感 。
而最大獎就是「可口可樂」紅運當頭氣炸烤箱，不僅滿足現代消費者料理習慣，更以品牌標誌性的紅色為主底，搭配其簡約外型打造出更具收藏價值、且實用與美觀兼具的餐廚好禮。透過「可口可樂」食尚餐廚組與搭配美食最對味的「可口可樂」，用經典好滋味喚起美好回憶，讓新春相聚更有溫度。
同時，「可口可樂」在2024龍年，特別應景推出龍年限定包裝，將品牌經典產品都換上龍年新裝，與大眾共度好年。瓶身設計充滿巧思，將象徵多種龍年吉祥話「欣欣向龍」、「龍情蜜意」、「龍鳳呈祥」、「魚躍龍門」、「龍轉乾坤」轉譯成視覺圖樣。
此外，若將「可口可樂」龍年限定包裝隨型罐相連，更能彼此拼湊出完整的一條龍圖案，期望在親朋好友團聚的年節時刻，藉由「可口可樂」龍年限定包裝串起人與人之間的魔力時光，體現「魔力相連，暢享龍年」的品牌精神。
可口可樂2024龍年限定「食尚餐廚集點送」
可口可樂 紅運當頭氣炸烤箱 / 集滿600點即可兌換乙台
(每個帳號限換乙台)
可口可樂 吉祥如意盤(6入組) / 集滿240點即可兌換乙台 (每個帳號限換乙組)
可口可樂 紅運烤盤 / 集滿120點即可兌換乙台 (每個帳號限換乙個)
可口可樂 玻璃敲敲杯(2入組) / 集滿24點即可兌換乙台 (每個帳號限換乙組)
2024「可口可樂」食尚餐廚集點送_活動辦法
活動期間 :
即日起至2024年03月31日23:59結束。(以主辦單位電腦系統時間為主)
活動方式 :
凡購買可口可樂公司「食尚餐廚集點送」*活動指定包裝商品*，於活動期間內使用手機掃描瓶蓋內QR Code/輸入鋁罐罐底序號，進入COKE+平台並成功註冊成為COKE+會員後，按照操作指示即可參加集點活動，達指定點數即可有機會兌換活動贈品（數量有限，換完為止，恕不加量）。
現在WalkerLand窩客島和「可口可樂」合作，要送你「食尚餐廚集點送四大商品」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
● 活動問題：
全球飲料市場領導品牌「可口可樂」，可以說明每一位大小朋友最喜歡的飲料之一，那請問：
1、可口可樂是在那一年成立？
2、可口可樂最早創造出這個飲料的人是什麼職業？
● 活動贈品：
◎ 「可口可樂」 紅運當頭氣炸烤箱 乙 個 共 1 名
◎ 「可口可樂」 吉祥如意盤(6入組) 乙 組 共 1 名
◎ 「可口可樂」 紅運烤盤 乙 個 共 1 名
◎ 「可口可樂」 玻璃敲敲杯(2入組) 乙 組 共 1 名
● 活動時間：2024-01-03 21:27~2024-01-16 18:00
● 得獎公佈：2024-01-19 18:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
特別說明：
目前針對「Yahoo、Hotmail」無法接收正常收取通知信件。
請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。
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