可口可樂鐵粉真的要尖叫了！全新的可口可樂「食尚餐廚集點送」來了，這一次可口可樂2024龍年以經典「可口可樂」LOGO作為設計推出「可口可樂」紅運當頭氣炸烤箱、「可口可樂」吉祥如意盤(6入組)、「可口可樂」紅運烤盤，以及「可口可樂」玻璃敲敲杯(2入組)等四大好禮。同時更加碼推出龍年限定包裝，瓶身上結合龍年生肖圖樣，喝起來更加「龍」重美滿。



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這一次四款集點送之中，一定不能錯過的就是「可口可樂」吉祥如意盤(6入組)與「可口可樂」玻璃敲敲杯(2入組)，特別加入龍年設計圖樣，充滿經典年節元素，鐵粉一定不可以錯過。此外，「可口可樂」紅運烤盤則提供烘烤食物時更時尚的新容器選擇，為年節備菜增添滿滿儀式感 。





而最大獎就是「可口可樂」紅運當頭氣炸烤箱，不僅滿足現代消費者料理習慣，更以品牌標誌性的紅色為主底，搭配其簡約外型打造出更具收藏價值、且實用與美觀兼具的餐廚好禮。透過「可口可樂」食尚餐廚組與搭配美食最對味的「可口可樂」，用經典好滋味喚起美好回憶，讓新春相聚更有溫度。





同時，「可口可樂」在2024龍年，特別應景推出龍年限定包裝，將品牌經典產品都換上龍年新裝，與大眾共度好年。瓶身設計充滿巧思，將象徵多種龍年吉祥話「欣欣向龍」、「龍情蜜意」、「龍鳳呈祥」、「魚躍龍門」、「龍轉乾坤」轉譯成視覺圖樣。



此外，若將「可口可樂」龍年限定包裝隨型罐相連，更能彼此拼湊出完整的一條龍圖案，期望在親朋好友團聚的年節時刻，藉由「可口可樂」龍年限定包裝串起人與人之間的魔力時光，體現「魔力相連，暢享龍年」的品牌精神。



可口可樂2024龍年限定「食尚餐廚集點送」

可口可樂 紅運當頭氣炸烤箱 / 集滿600點即可兌換乙台 (每個帳號限換乙台)

可口可樂 吉祥如意盤(6入組) / 集滿240點即可兌換乙台 (每個帳號限換乙組)

可口可樂 紅運烤盤 / 集滿120點即可兌換乙台 (每個帳號限換乙個)

可口可樂 玻璃敲敲杯(2入組) / 集滿24點即可兌換乙台 (每個帳號限換乙組)



2024「可口可樂」食尚餐廚集點送_活動辦法

活動期間 :

即日起至2024年03月31日23:59結束。(以主辦單位電腦系統時間為主)

活動方式 :

凡購買可口可樂公司「食尚餐廚集點送」*活動指定包裝商品*，於活動期間內使用手機掃描瓶蓋內QR Code/輸入鋁罐罐底序號，進入COKE+平台並成功註冊成為COKE+會員後，按照操作指示即可參加集點活動，達指定點數即可有機會兌換活動贈品（數量有限，換完為止，恕不加量）。

