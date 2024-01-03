華航竟然跟陳耀訓·麵包埠聯名了！近年來各家航空飛機餐不斷進化升級，和各大名店、名廚聯名，將人氣餐點搬到空中，打破飛機餐普通、不好吃的刻板印象。此次中華航空繼米其林三星頤宮中餐廳聯名之後，找來曾獲得世界麵包大賽冠軍的陳耀訓師傅合作，只要是從台灣出發的全航線、全艙等都能在空中吃到陳耀訓為華航獨家特製的麵包。







於即日起只要搭乘華航從台灣出發的航班，就能吃到世界麵包大賽冠軍陳耀訓師傅親自監製的麵包。商務艙中將輪流提供「莓香絮語」和「薯心吉士」，前者為陳耀訓師傅的冠軍代表作，將含水量70％的苗栗大湖草莓乾，浸泡在草莓酒中，並在麵包中添加玫瑰花瓣和核桃等食材增添香氣，讓人一吃就愛上。







同樣會在豪華經濟艙供應的「薯心吉士」，嚴選台農57 號及台農66號地瓜做成地瓜丁和地瓜泥，配上丹麥聲頌乳酪，鹹甜滋味一口口吃不停。而經濟艙則是有「冠軍奶油麵包」及「雲感紫米麵包」，前者是飛機餐中最經典的奶油麵包升級，後者則是將紫糯米熬煮成醬與日本熊本製粉做成麵團，猶如雲朵般的鬆軟口感，即便是經濟艙也能享受陳耀訓麵包。



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中華航空Ｘ陳耀訓·麵包埠聯名麵包口味

商務艙：莓香絮語、薯心吉士輪流供應。

豪華經濟艙：供應「薯心吉士」。

經濟艙：冠軍奶油麵包、雲感紫米麵包。



注意事項：除了冠軍作品「莓香絮語」在陳耀訓 · 麵包埠門市有販售之外，其餘口味皆為中華航空機上限定。