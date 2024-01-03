7間西門町新開店總整理！正式回歸到往日榮景的西門町，不僅在疫情後吸引大票外國遊客前去朝聖，人氣美食名店也紛紛插旗西門町，包括被譽為雙北人一定要吃過神級麻辣鍋「詹記」、王品首間韓式烤肉「金咕」等，都在近日插旗西門町美食戰區。除了美食之外，作為台北動漫集散地的西門町，近日也有盛大開幕的POP MART泡泡瑪特旗艦店，以及日本爆夯虛擬YouTuber「hololive production」、療癒系「卡娜赫拉的小動物」快閃。







西門町新開店：神級麻辣鍋「詹記麻辣火鍋」

台北火鍋控手刀準備好！一年四季都愛吃鍋的台灣人，心中必吃名單中一定有「詹記」，創始店在新莊的詹記麻辣火鍋，是被冠上「神級麻辣鍋」美譽，繼敦南店後，確定將於明年再展新分店，首次進軍台北西區西門町商圈，消息一出，台北火鍋控瘋狂轉傳給好友，敲碗趕快開幕。



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西門町新開店：王品新品牌「金咕韓式原塊烤肉」

王品新品牌「金咕韓式原塊烤肉」保留韓式烤肉道地餐點、口味和吃法，更使用原塊厚切的「國產豬五花三吃」為主打菜色。其中，「黃金鑄鐵燒」，採用韓國進口鑄鐵壓肉板，將厚實的豬五花肉逼出多餘油脂，使肉質擁有金黃色外衣和酥脆口感，也是唯一使用韓國鑄鐵壓肉板的韓式烤肉餐廳。



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西門町新開店：刁民酸菜魚 台北三號店

引領台灣酸菜魚專賣店風潮的「刁民酸菜魚」，無論是在台中還是台北，都是一位難求的夯店。此次台北三號店將於12/21在西門町中華路對外營業，為台北西區的人獻上獨家配方的正宗酸菜魚。以三小時慢火熬煮的濃郁龍骨高湯為基底，加入肉質鮮嫩的烏鱧魚肉片和自製醃酸菜，上桌前再淋上140度花椒香料油，激發出誘人的香氣。



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西門町新開店：「江陵阿嬤」韓式豆腐鍋吃到飽

來自韓國的「江陵阿嬤강릉할매」特意在台灣開設首間韓鍋吃到飽新型態餐廳，將台灣人最愛的火鍋、吃到飽結合，以少見的韓式豆腐鍋無限續，再搭配自助吧台吃到飽為主打，以498元超高CP值刷新西門町吃到飽排行榜。



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西門町新開店：卡娜赫拉的小動物 小小廚師快閃店

卡娜赫拉的小動物快閃店，在西門町開幕！搶攻粉絲荷包的小土匪「卡娜赫拉的小動物」這次以全新廚師主題，在台北西門町打造限定快閃店，呆萌可愛的P助與粉紅兔兔換上廚師裝扮，變身成西點麵包師傅，無論是限定打卡牆、還是必買新品周邊，都讓粉絲們萌到尖叫。



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西門町新開店：全台最大「POP MART泡泡瑪特」旗艦店

西門町新地標！原先西門肯德基舊址，變成全台最地「POP MART泡泡瑪特旗艦店」，在12/29正式開幕，獨棟、4層樓高的賣場空間，包含公仔、周邊販售，以及絕版「大型公仔珍藏館」、公仔迷必訪的「公仔展覽廳」，窩客島帶你一起搶先看。



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西門町新開店：hololive production打造夢幻快閃店

日本爆夯虛擬YouTuber「hololive production」快閃到西門町了！風靡全球的VTuber事務所「hololive production」這次跨海來台，和知名動漫主題餐廳KIRABASE聯名之外，更和一卡通一起打造期間限定快閃店，由星街彗星、兔田佩克拉、一伊那爾栖、櫻巫女、常闇永遠、華生·艾米莉亞等六位藝人坐鎮，讓台灣粉絲不用飛日本也能一睹萌萌的偶像。



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