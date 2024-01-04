炸雞控都愛的超台速食「頂呱呱」又出優惠了！迎接2024新年到來，頂呱呱祭出三大「開啟好雞運」組合優惠，用滿滿的炸雞、炸雞塊慶祝新年到來。於即日起至01/14期間，連續12天讓炸雞控天天都想去報到、吃頂呱呱炸雞。
不同於其他速食品牌，頂呱呱以台式風格薄皮炸雞擄獲炸雞控的胃，這次推出「新春6塊雞餐」直接提供原味炸雞3塊、原味雞腿3支，6大塊炸雞下殺299元，等於下殺83折就能吃到狂舔手手。而包含辣味炸雞2塊、辣味雞翅4支的「炎上雞翅新春餐」，則是有辣辣控最愛的辣味，超巨份量吃得超過癮。
若是下午嘴饞的話，也有「滿福雞塊新春餐」24塊阿勇雞塊和兩杯中杯可樂，沾上獨家特製的田園醬，以圓圓滿滿好運來為寓意，在新年替大家討個好彩頭。另外，套餐可樂可升級更換大杯或其他飲品，滿足不同的需求。
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頂呱呱新春優惠
優惠時間：01/03-01/14
優惠內容：
1、新春6塊雞餐 特價299元(原價360元)
原味炸雞3塊、原味雞腿3支
2、炎上雞翅新春餐 特價299元(原價358元)
辣味炸雞2塊、辣味雞翅4支
3、滿福雞塊新春餐 特價199元(原價330元)
阿勇雞塊24塊、可樂系列(M)2杯