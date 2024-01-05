珍煮丹每個月免費喝一杯！珍奶控、珍珠控的口袋名單「珍煮丹」這次慶祝1/10品牌日，特別推出2波優惠活動，包含超人氣「黑糖珍珠鮮奶」限定優惠、還有會員限定「每月一杯黑糖飲」免費喝，珍煮丹鐵粉準時喝起來。



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以手炒黑糖作為招牌的珍煮丹，這次為了慶祝15週年生日慶，在1/10當天於全台珍煮丹門市，買2杯「黑糖珍珠鮮奶(Ｌ)」享組合價150元，再加碼送「珍誠貼紙乙包」，是由珍煮丹的黑糖珍珠角色「OTURＮ醬」作為設計，讓粉絲們要喝、要收藏。





除此之外，在1/10起加入珍煮丹官方LINE帳號，每個月都可以收到一張「黑糖經GO杯」免費兌換券。其中，溫暖不燙口的「黑糖經GO杯」以招牌黑糖沖入溫熱水，會員每個月都可以領券免費喝一杯，超寵粉、讓粉絲天冷暖暖喝一杯。







珍煮丹15週年生日慶優惠

活動期間：2024/01/10起

活動內容：

1、1/10(三)品牌日當天，於全台門市，凡購買黑糖珍珠鮮奶(Ｌ)2杯，珍誠價$150，再加贈珍誠貼紙乙包(8款)，數量有限、贈完為止​。



2、1/10(三)起加入珍煮丹官方LINE帳號，每月即可獲得「黑糖經GO杯」免費兌換券乙張，每人每月限領乙次。



詳細活動規範及供應情形，依 珍煮丹 官方公告為準。