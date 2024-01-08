來華山看完展覽別急著走！華山文創園區一年四季不分何時總是有許多展覽、演唱會、選物店，只要到了週末總是人潮滿滿，而坐落在華山園區當中與周遭的美食更是競爭激烈，除了多年來屹立不搖的美式餐廳「Alleycat's Pizza」以外，還有隱藏在巷弄內的奢華系熟成咖哩「溫咖哩」、溫暖的日式定食店「芝生食堂」，餐點品質都大受好評，想知道華山週遭有哪些必訪的優質美食，就一起跟著編輯的腳步，揭開這些在IG洗版的人氣好店。



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有許多坐落在華山文創園區周邊的餐廳、咖啡廳，幾乎只要一到假日就是人潮爆滿，特別是擁有奢華系咖哩稱號的「溫咖哩 Wen Curry」，雖然隱藏在齊東街的巷子內，但結合了多種辛香料和濃郁咖哩醬的夢幻咖哩飯，讓不少人吃過以後都魂牽夢縈，經由許多網友口碑相傳，在華山附近可說是數一數二的人氣名店；以溫暖的日式定食為主打的「芝生食堂」，不僅店內乾淨舒適，除了經典的日系菜色以外，還可以吃得到美國頂級牛小排系列定食，很適合與閨蜜好友一同在這裡聊天聚餐。





華山周邊人氣美食：山上走走

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 山上走走 說：

「月見和牛飯」這款也是我的前幾名～粒粒分明的越光米，鋪上一大片的月見和牛，點綴上月間蛋黃並淋上特製的醬汁。戳破蛋黃拌進飯裡的時候，療癒感滿滿～整碗吃起來鹹香中帶有醬汁特有的甜味，好吃到飛起來！<全文介紹>



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#山上走走 日式燒肉台北華山店

地址：台北市中正區金山南路一段8號

電話：02-2397-1777





華山周邊人氣美食：Power beef燒肉丼小酒館

部落客 牙米吃吃日誌 造訪 Power beef燒肉丼小酒館 說：

一片片的牛肉片佐上松露酸奶油，還有新鮮海膽及魚卵整個超澎湃的啦！牛肉片是用煎的，重點是好多片啊～單吃就很美味了，也可以沾著酸奶油也別有風味哦！<全文介紹>



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#Power beef燒肉丼小酒館

地址：台北市中正區金山南路一段50號

電話：02-2395-2583



華山周邊人氣美食：富爸爸餐飲會所

部落客 Ruby說美食 享受旅行 造訪 富爸爸餐飲會所 說：

富爸爸餐飲會所在華山1914文創園區的對面，交通算方便，旁邊也有光華商場等等...覺得他們家的餐點真的是滿好吃的，比起遊戲區，餐點的部分，記憶點滿深刻的...<全文介紹>



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#富爸爸餐飲會所

地址：台北市中正區金山北路1號2樓

電話：02-2396-2518





華山周邊人氣美食：溫咖哩 Wen Curry

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 溫咖哩 Wen Curry 說：

他們家的咖哩是使用多種辛香料和濃郁咖哩醬結合，配上高級的牛肉海鮮，是屬於奢華系咖哩，店家位在齊東街的巷子內。服務人員很熱心介紹餐點，咖哩口味特別，有濃濃南洋風味。<全文介紹>



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#溫咖哩 Wen Curry

地址：台北市中正區濟南路二段3之8號

電話：02-2327-8338





華山周邊人氣美食：光點珈琲時光

部落客 Beauty Update 跟著艾琳吃美食、過生活 造訪 光點珈琲時光 說：

這家非常好找，鄰近華山停車場及公共廁所，走進咖啡廳，用餐環境非常寬闊、舒服，四周的牆壁，擺放了很多很有文青氣息的掛報...吐司皮是灰色的很特別，烤的微微的酥，咬的口感很像棉被的口感...<全文介紹>



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#光點珈琲時光 華山店

地址：台北市中正區八德路一段1號

電話：02-2394-0670





華山周邊人氣美食：芝生食堂

部落客 厚呷米呀生活同溫 造訪 芝生食堂 說：

點的是咖哩牛肋煮物定食及紫蘇山苦瓜煮物定食，上桌的呈現感覺非常豐富，吃起來也非常有滿足及飽足感，加上整個食材跟色彩配置都很美，吃起來整體感受都好了起來。<全文介紹>



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#芝生食堂 新生店

地址：台北市中正區100忠孝東路二段134巷1號

電話：02-2322-2101





華山周邊人氣美食：北棲邸家

部落客 勺勺吃喝玩樂 造訪 北棲邸家 說：

北棲邸家位於華山文創園區對面，是一間台式創意精緻定食店，吃過的餐點幾乎無地雷，很推薦大家來吃吃看喔！椒香老滷牛腱心的牛肉很嫩，一夾就斷，滷得非常入味，吃起來不會辣...<全文介紹>



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#北棲邸家

地址：台北市中正區忠孝東路二段40號

電話：02-3343-3587





華山周邊人氣美食：Alleycat's Pizza

部落客 圍事小哥 造訪 Alleycat's Pizza 說：

感覺披薩跟炸雞都挺不錯的呢！上網查了一下，原來主廚雖然是來自英國，但他的家族跟義大利又有著很深的淵源～來到台灣後一直吃不到合他口味的Pizza！吃不到就乾脆自己做吧...<全文介紹>



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#Alleycat's Pizza

地址：台北市中正區八德路一段1號

電話：02-2393-2689





華山周邊人氣美食：本粥 Bonjuk Taiwan

部落客 ㄩㄐ帶你一起吃喝玩樂 造訪 本粥 Bonjuk Taiwan 說：

到韓國外必訪的粥品專賣店本粥開來台灣啦！看到消息就迫不及待，好想念的味道啊～ 台灣首店開在華山文創園區旁邊，超大間一眼就能看到！採光好座位也蠻多的，還是建議開門前就到...<全文介紹>



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#本粥 Bonjuk Taiwan

地址：台北市中正區忠孝東路二段37號

電話：02-3393-3000

