說到好吃大份量牛排，一定不能錯過Smith & Wollensky 史密斯華倫斯基牛排館，而說到台灣頂級牛排主廚之一，就一定要認識吳小芳主廚。美國最受歡迎的牛排館Smith & Wollensky為了慶祝來台5週年，特別由行政總主廚 吳小芳為S&W打造2024Smith & Wollensky新菜單，以「回顧不朽經典x邁向未來展望」為主題、讓更多老饕、牛排控認識不朽的必吃牛排。



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Smith & Wollensky與吳小芳主廚巧妙的結合經典與創新元素，為S&W的菜色增添活潑氣息，主餐堅守美式一貫的大份量分享風格，以「台式喜好」作為點綴，升級了多款牛排醬汁、以及將香烤大龍蝦二吃升級為龍蝦燉飯，巧妙地融入台灣人喜愛的多重口味，實現了台美風格的完美結合。





同時，了解到牛排是品牌的中心思想，在經典上推陳出新也是吳小芳主廚一大考驗，威士忌熟成牛排是美國隱藏版菜色之一，因了解到台灣人對威士忌的喜愛，台北店在開幕初期即推出此限定版菜色，並獲得極佳評價，因此成功躍升為正式菜單上的明星料理。



這一獨特的威士忌熟成牛排不僅是菜單上的特色之一，更展現了Smith & Wollensky對品質創新的堅持；而台北店於這五年來也不停推出各款風味獨特的菲力牛排，無論是搭配海膽、干貝、魚子醬、鮑魚或龍蝦都獲得不錯的回響，提供給喜愛牛排的饕客更多元的選擇。







此外，在新菜單之中最推薦的就是「金箔魚子醬生牛肉」，主廚將軟嫩的生牛肉搭配上炸到酥脆的海苔，起司與魚子醬的鹹度提味得恰到好處，金箔點綴讓整道菜色更加亮眼。此外，「南非大鮑魚 西班牙臘腸紅椒醬」特選南非大鮑魚裹上招牌憤怒麵粉油炸至金黃色，鮑魚紮實的口感與酥香外層相得益彰，搭配西班牙臘腸甜椒醬，微微辣度更加趁襯托出鮑魚的鮮甜。





Smith & Wollensky 史密斯華倫斯基牛排館

當然，一定不能錯過的「美國和牛帶骨肋眼52 OZ.」使用美國蛇河農場SRF極黑和牛，52OZ.大份量帶骨肋眼封存了和牛的美好，厚達六公分的大牛排，使用超級烤箱烤至外層焦香內層軟嫩，襯托出和牛濃郁的油脂香氣，專人桌邊分切服務，搭配三款特製醬汁：香辣松露醬、阿根廷紅醬、牛肉醬汁，變化味蕾風味，提升牛排層次。

地址：台北市信義區松智路17號(微風南山47樓)

電話：02-23455647

官網：https://smithandwollensky.com.tw/



Smith & Wollensky 史密斯華倫斯基牛排館 2024新菜單

上市日期：2024/01/10

新品菜單：

肥肝棉花糖 790元

金箔魚子醬生牛肉 790元

炙燒青甘 辣味噌胡麻醬 590元

南非大鮑魚 西班牙臘腸紅椒醬 1,290元

香烤大龍蝦 3890元、升級龍蝦燉飯 390元

利威12年三桶威士忌熟成帶骨紐約客 21 OZ. 5,190元

美國和牛帶骨肋眼52 OZ. 8,990元

經典菲力雙拼 8 OZ.(海膽&鮑魚) 2,890元

火焰阿拉斯加 480元