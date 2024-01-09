情人節就讓Kitty來助攻！隨著西洋情人節的腳步即將到來，除了巧克力業者以外，日本不少伴手禮品牌也正在蠢蠢欲動，紛紛祭出全新的巧克力甜點，其中台灣人也很熟悉的「GATEAU FESTA HARADA」是不少甜點控都吃過的經典脆餅品牌，招牌的法國麵包脆餅口感酥脆、讓人一口接一口停不下來，最近更與可愛教主Hello Kitty攜手聯名，推出限定包裝的牛奶巧克力法式脆餅，包裝上印滿了 Kitty眨眼、眼冒愛心和雙眼閃亮的表情，準備搶攻老公和男友們的荷包啦。



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▲圖片來源／株式会社 大丸松坂屋百貨店



日本伴手禮五花八門，1901年於群馬創立的「GATEAU FESTA HARADA」，從北部札幌到南部福岡皆有分店，幾乎一年四季都大排長龍，但其實剛起家時是日式和菓子專賣店，過了一世紀後才在2000年轉型成洋菓子點心店，而招牌商品「Gateau Rusk GOUTER de ROI」法國麵包脆餅有著濃郁奶香及酥脆口感，脆餅表面還撒上糖粉顆粒，號稱一年可賣出三億片，連日本天皇吃過之後都愛不釋手，甚至還將之列選為日本皇室御用點心之一，因此還有「國王點心」的美譽。

▲圖片來源／株式会社 大丸松坂屋百貨店



GATEAU FESTA HARADA還經常與可愛角色合作，繼2023年和三麗鷗共同大手筆打造了11種角色的原味法式脆餅禮盒後，從2024年1月11日起又將與三麗鷗的當家明星Hello Kitty推出多款包裝與不同尺寸的禮盒，而且因應即將到來的情人節，口味皆是香濃馥郁的牛奶巧克力，讓巧克力控也摩拳擦掌準備一起加入搶購戰局。

▲圖片來源／株式会社 大丸松坂屋百貨店



本次聯名共有「Hello Kitty 6入白底鐵盒」與「Hello Kitty 10入紅底鐵盒」兩種尺寸，兩種鐵盒的鐵蓋上都同時印上了又大又萌的Hello Kitty臉部圖案，內容物則是金色與紅色兩種包裝各半，不過同樣都是牛奶巧克力口味的法式脆餅，差別在於金色包裝的牛奶巧克力脆餅上方會以金箔點綴，而紅色包裝則是為情人節打造的特別版本，包裝袋上特別用英文印了一行「Valentine’s Edition」，脆餅上方點綴的則是覆盆子碎果乾，微酸滋味正好中和了牛奶巧克力的甜度。

▲圖片來源／株式会社 大丸松坂屋百貨店



此外，兩色包裝上的Hello Kitty臉部表情都不一樣，加起來總共可以看到7種可愛的Kitty表情，像是眨眼、眼冒愛心和雙眼閃亮的模樣，由於禮盒當中的Kitty表情包裝都是隨機，如果Kitty粉絲想要盡可能一口氣收集到所有樣式，買10入尺寸的禮盒絕對是最快的捷徑。

▲圖片來源／株式会社 大丸松坂屋百貨店

2024 GATEAU FESTA HARADA Hello Kitty情人節限定聯名

販賣日期：2024年1月11日～2月14日

販售地點：日本全國32間GATEAU FESTA HARADA直營店鋪、日本全國19間三麗鷗周邊商店、三麗鷗彩虹樂園

售價：

Hello Kitty 6入白底鐵盒：1,620日圓

Hello Kitty 10入紅底鐵盒：2,484日圓