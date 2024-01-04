年度三大流星雨「象限儀座流星雨」就在今晚登場！2024年新的一年，就用超大規模象限儀座流星雨開啟新年的好運氣，於今晚連續6個小時不間斷的象限儀座流星雨，只要在低光害、天氣好的地點都可以輕鬆用肉眼欣賞到絕美流星雨劃過天際。而台北天文館、桃園市政府為了讓大家可以輕鬆追星，特別準備線上直播，免去上山吹冷風的辛勞，窩在溫暖被窩中也能看流星雨。
▲圖為台北市天文館提供。
根據國際流星組織（IMO）預測，今年的象限儀座流星雨在1月4日晚間的每小時天頂流星數（ZHR）可達到80，甚至上看110，除了數量多之外，其特色天象預報是常出現明亮的火球，流星速度中等且少有尾痕。象限儀座流星雨極大期落在晚間19點至半夜00點，等到1/5晚間12點半月升之後，會受月光影響肉眼觀看流星雨，建議大家可以背向月亮仍可看見流星。
因2024年象限儀座流星雨時間為平日晚間，為了方便隔日需要上班的追星族，台北天文館特意前往玉山的鹿林天文臺進行徹夜直播，桃園市政府則是將角板山思親亭、小烏來寰宇平台、拉拉山遊客中心、三龜戲水觀景平台即時影像的鏡頭調整面對星空，讓大家在線上就能一次看到各地流星雨的美，坐等流星劃過的瞬間許下新年新願望。
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2024象限儀座流星雨 時間
時間：2024年1月4日晚間持續至00:30月升
台北天文館 2024象限儀座流星雨直播網址
https://www.youtube.com/watch?v=w9VgcKUEWhA
桃園市政府 2024象限儀座流星雨直播網址
https://www.youtube.com/watch?v=sIcU_Qow0XM