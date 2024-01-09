古坑美食藏很深！雲林古坑一直以來都以咖啡最出名，但更厲害的是當地有許多小吃店家將咖啡與菜餚結合，打造出一道又一道獨一無二的古坑在地美食，像是「阿嬷的私房菜」、「桂竹林休閒餐廳」的烤雞都以咖啡入味，甚至引來許多外地民眾爭相嚐鮮，而「古坑老甕薑母鴨」則有相當稀少的「蒸的薑母鴨」，用不同的料理方式讓人大嘆薑母鴨竟然還有這種新吃法，現在就將這7間在地人最愛的古坑小吃筆記起來，下次就來把古坑超強的隱藏美食一一開箱。



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雲林不只北港和西螺熱鬧有趣，以咖啡聞名的古坑也坐擁了相當多在地美食，而且曾經榮獲全國烤雞冠軍的「創造奇雞桶窯雞」也藏身在這個小鎮，不只有獨特的咖啡過貓與金黃酥脆的桶窯雞值得品嚐，令人銷魂的烤雞飯也是不容錯過的佳餚；在地經營近半世紀的「古坑老甕薑母鴨」，跳脫傳統煮湯的方式，而是用蒸的手法料理出一甕又一甕香噴噴的薑母鴨，在冷冷的冬天喝上一碗，可說是美味登天。





古坑人氣小吃：創造奇雞桶窯雞

部落客 肉依小姐吃什麼? 造訪 創造奇雞桶窯雞 說：

肉多到快滿出來的銷魂烤雞飯，放入香噴噴的手撕雞肉再淋雞油，每粒米飯都包裹著迷人香氣，攪拌著享用實在太美味。咖啡過貓結合雲林特色野菜過貓和咖啡元素，將川燙後過貓擠滿以咖啡特調的沙拉醬...<全文介紹>



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#創造奇雞桶窯雞

地址：雲林縣古坑鄉永昌村光興路112號

電話：05-582-0169





古坑人氣小吃：田園小館

部落客 豬小詠的食旅隨行 造訪 田園小館 說：

點的是牛三寶，一次可以吃到牛肉、牛筋跟牛肚。都滷的十分入味，口感軟，小孩也不會太難入口。田園小館的麵大抵上都是細麵，乾拌麵的口感比較軟Q。<全文介紹>



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#田園小館

地址：雲林縣古坑鄉永昌村光興路108號

電話：05-582-8377



古坑人氣小吃：古坑老甕薑母鴨

部落客 跟著小毛一起趴趴GO 造訪 古坑老甕薑母鴨 說：

古坑除了有好喝的夜景及咖啡之外，還有著這麼一家在地經營約43年的薑母鴨老店「古坑老甕薑母鴨」，與眾不同的地方是它的製作方法是用蒸而非煮，所以出爐的鴨母特別來的嫩Q好吃！<全文介紹>



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#古坑老甕薑母鴨

地址：雲林縣古坑鄉中山路164號

電話：05-582-1688





古坑人氣小吃：阿嬤私房菜

部落客 跟著華少吃吃吃 造訪 阿嬤私房菜 說：

「咖啡桶仔雞」堪稱「阿嬤私房菜」的招牌必點，迷人的焦糖色，還可以一雞多吃，喜歡重口味的饕客可以沾著胡椒鹽或雞油一起吃；此外，還可以把水果沙拉倒進盤裡，配色繽紛的火龍果、鳳梨、生菜、雞絲和咖啡麵...<全文介紹>



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#阿嬤私房菜

地址：雲林縣古坑鄉華山村78-5號

電話：05-590-0493





古坑人氣小吃：劍湖土雞城

部落客 松葉牡丹 造訪 劍湖土雞城 說：

古早味的焢肉，經慢火細燉滷製， 筍干吸收了肉脂香氣，不但入味又好吃，豬肉經慢火燉煮加上筍干的共融，吃在口中則是肥而不膩、瘦而不材...<全文介紹>



#劍湖土雞城

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口1-6號

電話：05-582-5686





古坑人氣小吃：好食光麵館

部落客 跟著小毛一起趴趴GO 造訪 好食光麵館 說：

好食光麵館看似只是一家小小的麵食館，然而裡面的內容卻讓人很想什麼都嚐鮮看看！從麵食、湯品到每一盤色澤度誘人的私房小菜，即便是路過嚐鮮的我都對他的口味頗感驚豔...<全文介紹>



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#好食光麵館

地址：雲林縣古坑鄉中山路179-6號

電話：0901-233-339





古坑人氣小吃：桂竹林休閒餐廳

部落客 敦 小 蓮の食旅錄 造訪 桂竹林休閒餐廳 說：

古坑特色美食餐廳之一，每一道料理都是店家精心制做，都是在地食材烹煮出來的美味料理，像養生藥材熬煮的菇菇雞湯、超下飯的筍乾爌肉、咖啡過貓、茶葉蒸蛋以及需要預約才嚐的到咖啡黃金甕仔雞，不管那道菜餚都深受好評。<全文介紹>



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#桂竹林休閒餐廳

地址：雲林縣古坑鄉桂林村桃源2之12號

電話：05-590-1938

