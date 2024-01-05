為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 7-11霜饗炮霜淇淋！7-ELEVEN「草莓開運霜饗」復古草莓冰開賣，霜饗炮餅乾杯、草莓乳酸思樂冰，草莓控開吃。

7-11霜饗炮霜淇淋！7-ELEVEN「草莓開運霜饗」復古草莓冰開賣，霜饗炮餅乾杯、草莓乳酸思樂冰，草莓控開吃。

2024-01-05 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：240
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

超萌雙胞胎「霜饗炮」霜淇淋開賣！7-ELEVEN這次推出全新霜淇淋新口味，特別聯名法式甜點「法朋」，打造酸甜系草莓牛奶霜淇淋，並且復刻1980年代的「雙饗炮冰淇淋」，打造全新造型、全新口味，讓霜淇淋控通通衝小七嚐鮮。

推薦閱讀：升級版鮮芋仙！中山站「鮮芋仙主題店」5大新品系列搶先看，泰奶豆花、麻吉串、格朗芙，搶攻中山站下午茶新歡。
7-ELEVEN 草莓季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 草莓季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN在1/10期推出冰淇淋新品「草莓開運霜饗」，是致敬1988年曾推出過的「雙饗炮冰淇淋」造型，設計加寬版甜筒杯，讓冰淇淋變成左右兩小份，造型更可愛、更欠拍。其中霜淇淋口味特別與「法朋」合作，使用歐洲進口草莓、瑞穗鮮乳，打造酸甜的草莓牛奶風味。
7-ELEVEN 草莓季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 草莓季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲上圖截自1988年7-11便利商店「双响砲霜淇淋」電視廣告影片。

同時，7-ELEVEN思樂冰也推出復古「紅魔鬼」新口味，主打粉嫩色系、酸甜口感的「草莓乳酸風味」，讓人感受懷舊氣氛。為了延續草莓季話題，7-ELEVEN門市開賣「草莓雙色半月年輪」、Mister Donut「棉花糖草莓甜甜圈」，以超人氣草莓巧克力、棉花糖搭配，另一款「3重草莓波堤」則是在7-ELEVEN複合門市的Mister Donut 專櫃開賣，搶攻草莓季話題。
7-ELEVEN 草莓季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 草莓季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載




 

7-ELEVEN 草莓季新品

上市日期：2024/01/10
品項及價格：
霜淇淋 草莓開運霜饗：49元（單一口味）
思樂冰 紅魔鬼草莓乳酸風味：中30元、大39元、特大45元
草莓雙色半月年輪：42元
棉花糖草莓甜甜圈：39元
3重草莓波堤：50元（Mister Donut 專櫃限定）
 

7-ELEVEN新品優惠活動整理

霜淇淋優惠
活動期間：2024/01/10-02/06
活動內容：每週五六日，使用icash 2.0、icash Pay，享霜淇淋第二件半價。

思樂冰優惠
活動期間：2024/01/19-02/04
活動內容：每週五六日，思樂冰全品項大杯第2杯半價。

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

看更多7-ELEVEN 草莓季新品：
7-ELEVEN 草莓季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 草莓季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 草莓季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 草莓季新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
相關話題
莓有你不行
#7-ELEVEN
morechevron_right
文章關鍵字
7-ELEVEN 霜淇淋 霜饗炮 草莓 more
延伸閱讀
超商哈根達斯買3送2！7-ELEVEN、全家「哈根達斯買3送2」趁機掃貨，超商限定「冰淇淋買大送小」吃冰淇淋先衝超商。
 編輯 張人尹
地瓜控衝第二件2折！7-ELEVEN隱藏版「栗香地瓜」開賣，高人氣「冰烤地瓜、蜜糖地瓜」直接攻佔地瓜控味蕾。
 顏爾嫻
史努比控先尖叫再說！7-ELEVEN獨家推出「史努比轉轉花生」，16款限定造型不倒翁萌翻粉絲的心。
 顏爾嫻
這是小時候的味道！雀巢檸檬茶霜淇淋，全家獨家開賣「2支49元」。
 編輯 李維唐
芋頭控嗨起來！7-ELEVEN推出新口味「芋香霜淇淋」，再加碼連續56天第二支6折逼芋頭控搶吃一波。
 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up