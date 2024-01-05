超萌雙胞胎「霜饗炮」霜淇淋開賣！7-ELEVEN這次推出全新霜淇淋新口味，特別聯名法式甜點「法朋」，打造酸甜系草莓牛奶霜淇淋，並且復刻1980年代的「雙饗炮冰淇淋」，打造全新造型、全新口味，讓霜淇淋控通通衝小七嚐鮮。



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7-ELEVEN在1/10期推出冰淇淋新品「草莓開運霜饗」，是致敬1988年曾推出過的「雙饗炮冰淇淋」造型，設計加寬版甜筒杯，讓冰淇淋變成左右兩小份，造型更可愛、更欠拍。其中霜淇淋口味特別與「法朋」合作，使用歐洲進口草莓、瑞穗鮮乳，打造酸甜的草莓牛奶風味。





▲上圖截自1988年7-11便利商店「双响砲霜淇淋」電視廣告影片。



同時，7-ELEVEN思樂冰也推出復古「紅魔鬼」新口味，主打粉嫩色系、酸甜口感的「草莓乳酸風味」，讓人感受懷舊氣氛。為了延續草莓季話題，7-ELEVEN門市開賣「草莓雙色半月年輪」、Mister Donut「棉花糖草莓甜甜圈」，以超人氣草莓巧克力、棉花糖搭配，另一款「3重草莓波堤」則是在7-ELEVEN複合門市的Mister Donut 專櫃開賣，搶攻草莓季話題。





7-ELEVEN 草莓季新品

上市日期：2024/01/10

品項及價格：

霜淇淋 草莓開運霜饗：49元（單一口味）

思樂冰 紅魔鬼草莓乳酸風味：中30元、大39元、特大45元

草莓雙色半月年輪：42元

棉花糖草莓甜甜圈：39元

3重草莓波堤：50元（Mister Donut 專櫃限定）



7-ELEVEN新品優惠活動整理

霜淇淋優惠

活動期間：2024/01/10-02/06

活動內容：每週五六日，使用icash 2.0、icash Pay，享霜淇淋第二件半價。



思樂冰優惠

活動期間：2024/01/19-02/04

活動內容：每週五六日，思樂冰全品項大杯第2杯半價。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。