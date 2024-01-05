台北福華吃到飽一直是許多人吃到飽的首選餐廳之一，近期台北福華彩虹座更是不斷的推出新菜單吸引吃到飽控的目光。就在2024的第一季，福華彩虹座推出以精緻日本料理及嗆辣韓式美食為主題的「日韓美饌」，超過50道日韓必吃經典美食，要搶攻吃到飽控的必吃清單。



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台北福華大飯店行政總主廚劉文凱表示，這一次「日韓美饌」吃到飽新菜單，是融合自身周遊列國的經驗，設計出清爽的日式料理和引爆味蕾的重口味韓食，一舉推出多道日本、韓國旅遊的必吃經典菜色。像是新鮮生魚片、現做壽司，還有特選炙燒牛舌、現烤和牛肉和現炸生蠔，以及拉麵控不能錯過的現點現煮豚骨味噌拉麵。此外，本次日本區的重頭戲則是日本空運來台、有「海中紅寶石」之稱的日本三大名魚「喜知次」，將進口的喜知次使用紅燒方式烹煮，肉質軟嫩、豐腴多汁，讓賓客享用最鮮美的海中滋味。





此外，除了日本料理的清爽鮮食，當然也少不了重口味的嗆辣韓料。訪韓必嚐的韓式炸雞、韓式炸醬麵讓人一秒進入韓劇場景，多道正宗的韓式小菜，像是辣泡菜、醃洋蔥、蔥泡菜、辣蘿蔔等，十分適合餐前或餐間搭配餐點享用，開胃又解膩。其他還有海鮮煎餅、道地大醬湯、春川辣炒雞、馬鈴薯燉排骨及海鮮辣炒年糕，人氣料理通通端上桌，讓您一次體驗韓國色香味俱全的經典美味。







當然，吃到飽一定不能忘了甜點，則是由點心坊主廚巫政翰帶來多款經典甜品及麵包，像是超上鏡的韓式裱花蛋糕，以及像麻糬般口感Q彈的韓國麵包，其中最特別的則是使用米飯製成的韓式芝麻米蛋糕，帶著濃郁的芝麻香氣，米飯製作的蛋糕體展現了特有的彈牙口感，融合出豐富的食感體驗，是道兼具美味與健康的必嚐甜點。





還有展現細緻和風甜食的水羊羹、大福和蕨餅等招牌點心當然也不能少，其中必推薦主廚特製「日式豆腐乳酪慕斯」及「日式芝麻脆餅」。使用精選自日本豆腐製作的「日式豆腐乳酪慕斯」，口感極為綿密的像是乳酪起司，帶著些許甜味，讓人一吃驚豔！「日式芝麻脆餅」發想自丹麥麵包，嚐得到多層次的口感，刷上一些醬油增添色澤與香氣，甜中帶鹹的滋味令人一嚐難忘，最推薦的吃法是沾著茶或咖啡一起入口，吸飽汁液的口感與單吃時的香脆截然不同，小小變化打造入口時的雙重體驗。



台北福華「日韓美饌」自助午、晚餐吃到飽

活動日期：2024年1月1日起至2月29日

活動時間：午餐11:30~14:00、下午茶15:00~17:00、晩餐18:00~21:30

適用餐廳：彩虹座

費用價格：平日自助午餐成人每人NT$1,480元起、自助下午茶成人NT$1,000元起、自助晚餐成人每人NT$1,580元起，兒童與65歲以上貴賓另享優惠折扣



台北福華彩紅座吃到飽訂位

活動詳情：https://bit.ly/47dHqKl

訂位專線：02-2326-7429

