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吃蛋捲抽籤詩！2024春節禮盒「鮮乳坊極蛋捲・春節禮盒」開賣，超應景「蛋捲籤詩」春節送禮邊吃邊玩。

2024-01-05 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：鮮乳坊 人氣：419
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編輯 張人尹

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吃蛋捲、測你2024年運勢！在2024年的一開始，一定要有個好運勢、好兆頭才可以。為了迎接農曆新年，鮮乳坊這次特別推出全新「鮮乳坊極蛋捲・春節禮盒」，除了濃厚系鮮乳坊蛋捲之外，更加入了新年「運勢籤詩」玩法，挑戰2024春節禮盒新話題。

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鮮乳坊極蛋捲・春節禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
鮮乳坊極蛋捲・春節禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

鮮乳坊這次春節禮盒「鮮乳坊極蛋捲・春節禮盒」特別集結經典原味、巧克力口味的「鮮乳坊蛋捲」，使用獸醫現場把關「鮮乳坊頂極鮮乳」製作，打造乳香與蛋香的原味蛋捲，以及苦甜大人系的可可蛋捲，在禮盒裡面通通吃得到，不用選擇障礙。
鮮乳坊極蛋捲・春節禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
鮮乳坊極蛋捲・春節禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

特別的是，這次「鮮乳坊極蛋捲・春節禮盒」特別以奢華喜氣風格設計，除了大紅色包裝之外，在每一根蛋捲的獨立包裝上，都藏有一個「2024運勢籤」，搭配專屬賀卡解讀籤詩，讓人過年送禮邊吃、邊玩，一起測測2024運勢。
鮮乳坊極蛋捲・春節禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
鮮乳坊極蛋捲・春節禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載




 

鮮乳坊極蛋捲・春節禮盒

售價：每盒$499元。
早鳥優惠活動：1/2至1/14，滿3盒即免運，每盒449元；滿6盒每盒439元；滿10盒每盒425元，再加贈1盒；每盒皆贈1組鮮乳坊官網限定款春聯紅包組。
販售通路：鮮乳坊官方網站

詳細活動規範及供應情形，依 鮮乳坊 官方公告為準。

 

 

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