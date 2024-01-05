抹茶控最愛的辻利抹茶又出新甜點、新快閃店了！京都百年人氣抹茶名店「辻利茶舗」，每個季節都推出令人意想不到的抹茶甜點，讓抹茶控三不五時前去朝聖。這次祭出全新「莓好抹茶大福」，搶先在新竹巨城快閃店中開賣，還加碼推出3天指定抹茶組合買一送一優惠，新竹抹茶控手刀衝去吃。







辻利茶舗草莓季將在1/8搶先在新竹巨城快閃店中登場，全新亮相的「莓好抹茶大福」，自製的丸倉抹茶白豆沙包裹整顆新鮮草莓，Ｑ彈的大福外皮上還有草莓切片、抹茶粉點綴，同時滿足抹茶控和草莓控的甜點胃。並將熱賣款「莓好抹茶拿鐵(冷)」三度強勢回歸，現刷的抹茶、純濃牛奶和手工熬煮的草莓醬混搭，是一喝就成主顧的冬季人氣飲品。







「莓好抹茶大福」、「莓好抹茶拿鐵(冷)」兩款抹茶草莓系列也將在1/11在遠百信義A13販售，並加碼推出信義區限定「辻利霜淇淋佐手作草莓醬」，經典人氣抹茶霜淇淋佐上草莓醬、白玉，打造冬季最療癒的下午茶享受。





辻利茶舗 草莓抹茶新品

莓好抹茶大福 2入原價195元、優惠價169元

莓好抹茶拿鐵(冷) 售價155元

莓好抹茶大福+莓好抹茶拿鐵組合套餐 279元

辻利霜淇淋佐手作草莓醬 售價135元(遠百信義A13門市限定)



辻利茶舗 台北遠百信義店 店家資訊

地址:台北市信義區松仁路58號 遠百信義A13 B3F

電話:02-27251878



辻利茶舗 新竹巨城快閃店 店家資訊

快閃時間：即日起至1/31

地址：新竹市東區中央路229號4F，新竹巨城美食影城樓層連通道



辻利茶舗 新竹巨城快閃店常態優惠

1、凡購買切片蛋糕或蕨餅任乙份，搭配飲品/霜淇淋即可現折$30。

2、凡購買辻利濃茶卷、經典抹茶生乳酪蛋糕各乙條，可享辻利雙茶優惠組原價$1360快閃價$1299。



辻利茶舗 新竹巨城快閃店期間優惠

1、1/4(四)-1/7(日)購買「辻利濃茶卷切片」送「辻利抹茶拿鐵」原價$295優惠價$150。每人限購1組，每日限量20組。

2、1/20(六)-1/21(一)買「抹茶焦糖海鹽堅果卷切片」送「辻利抹茶拿鐵」原價$295優惠價$150。每人限購1組，每日限量20組。