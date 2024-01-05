一不小心就會一個人全部吃光光！在台灣被譽為維也納牛奶麵包創始店「法蘭司烘焙」，創立已有30年歷史，發展至今擁有4家店面，販售各式中式糕餅及西式甜點。其中又以「冰心軟法麵包」最為招牌，冰凍維也納牛奶麵包是越冰越美味、吃一口就讓人停不下來。
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創辦人高垂琮，早期離鄉背井到台北奮鬥，曾於台北車站的綠灣麵包，擔任生產課長，經由當時老闆廖本蒼先生的扶植與鼓勵，一步一腳印開創法蘭司烘焙品牌。草創時期，一家人一度居住在麵包店的地下室，為了節省開銷與就近照顧事業。
就在2007年法蘭司烘焙參加了烘焙展，並在展場上推出的冰凍維也納牛奶麵包大獲好評，意外開發出越冰越好吃的Q韌口感，再加上宅經濟興起，能夠冷凍保存的維也納牛奶麵包成功轉型為宅配商品，讓法蘭司品牌在烘焙界成功站穩腳步，更成為許多麵包控必吃麵包。
二代接班的高仲彣表示，維也納牛奶麵包的誕生成為法蘭司烘焙轉機的代表之作，擁有獨立生產線，製程繁複且注重原物料的挑選。麵包外觀平凡，卻有著特殊的口感，柔軟中帶韌性，濕潤而富有嚼勁，是大眾熟知的越冰越美味的「冰心軟法麵包」。獨特之處在於，與一般回烤會造成麵包老化相反，維也納牛奶麵包在回烤後仍然能保持彈性口感與如剛出爐般酥脆的外皮。
並且，法蘭司烘焙在原料上的堅持，是產品長期受歡迎的主因。主打使用天然原物料，麵包體則使用實驗室精挑的自養酵母，內餡選用法國萊思克奶油和砂糖，口味上更持續創新。除了原味，還推出芋泥奶油及紅豆奶油口味的維也納牛奶麵包，嚴選德麥食品的優質內餡，深受顧客青睞。維也納牛奶麵包成為經典之作，令人回味無窮。
法蘭司烘焙—民權總店
地址：10477台北市中山區建國北路二段151巷30號
電話：02-2517-1593
官網：https://www.bakehouse.com.tw/