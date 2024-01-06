為了搶攻吃到飽商機，位於捷運南京復興站附近的JR東日本大飯店台北B1鉑麗安全日餐廳以其異國美食及日本東北經典料理而聞名，即日起(1/6)推出假日自助式下午茶，3月底前加入飯店官方LINE@好友再享自助式下午茶特惠價850元（原價980元+10%），吃到飽控一定要搶吃一波。



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鉑麗安全日餐廳由JR東日本大飯店台北日籍行政總主廚芦浦隆二（Ryuji Yoshiura）與餐廳主廚陳永儒（Kevin Chen）聯袂打造，提供精緻美味的料理。下午茶時段匯聚各種令人垂涎的海鮮，包括新鮮的生魚片、壽司蝦、牛蹄蟹、熟蝦、炒蟹，同時還有牛肩肉和蜜汁醃燻火腿等經典佳餚。此外，還有美味烤肉、沙拉、披薩，以及繽紛可口的甜點和冰淇淋，每一道菜色都是主廚團隊用心製作，追求美味的極致，讓饕客的味蕾感受前所未有的享受。





同時，1月至2月份，鉑麗安全日餐廳午、晚餐除了饕客必吃菜色「美國爐烤香料肋眼牛排」、「普羅旺斯香草烤羊肋排」、「法式燉牛舌」等，這次的料理歲末年終以中華料理主題餐點，菜色內容包括現沖牛肉湯、烤鴨、叉燒、油雞腿、清蒸海上鮮、乾燒螃蟹、金縷絲炸蝦、藥燉排骨湯、鐵板料理美國Choice帶骨牛小排黑椒醬汁…等。





並且，即日起至2月29日，60歲（含）以上的「壯世代」在週一至週五午餐時段用餐可享6折優惠。夜貓族的朋友只要加入JR東日本大飯店台北LINE@官方帳號，週一至週四晚上八點後入場即可享有買一送一的「晚晚餐」優惠。







JR東日本大飯店台北 BRILLIANT 鉑麗安全日餐廳

午餐自助餐1,480元（周一至周五）/ 1,680元（週末六日）(11:30-14:00)

下午茶自助餐 980元 (週末六日)(15:00-17:00)

晚餐自助餐1,480元（周一至周四）/ 1,680元（星期五及週末六日）(18:00-21:30)



電話：02-77500934

地址：台北市中山區南京東路133號B1樓（南京復興站旁）