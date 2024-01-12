三麗鷗粉絲整套收藏都不過份！陪伴不少人長大的「LOTTE派之實千層酥」是樂天集團的招牌零食之一，酥脆餅皮加上香濃巧克力醬，讓人忍不住一口接著一口往嘴裡塞。為了迎接下個月的情人節到來，派之實特別攜手超可愛的三麗鷗角色們，推出一系列實用的雜貨用品，而且每款折合台幣都不到600元就能入手，可以預期一上市會有不少商品立刻被搶到缺貨，鐵粉們必須趕緊把握機會才能把這些獨一無二的超萌商品帶回家。
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▲圖片來源／サンリオ
日本樂天旗下的「LOTTE派之實千層酥」自1979年誕生至今已將近半世紀，特殊的立體六角造型加上酥脆餅皮與香濃的巧克力內餡，是許多日本人從小吃到大的國民零食之一。此次與三麗鷗的雙雙聯名，可說是勾起不少人的童年回憶，加上產品設計又相當可愛，因此在消息公布之時，可說是引起日本許多網友瘋狂討論，紛紛摩拳擦掌表示一定會在開賣當天瘋搶商品，所以喜歡三麗鷗的粉絲們不妨先趕緊找到代購，以免錯過這次的收藏機會。
▲圖片來源／サンリオ
在這波「LOTTE派之實千層酥 X 三麗鷗」的聯名當中，共攜手了超可愛的5位三麗鷗人氣角色「Hello Kitty、大耳狗、布丁狗、酷洛米、美樂蒂」，各推出4項周邊商品，分別是玩偶吊飾、束口袋、手提袋、化妝包，共計20款全新商品，絕對讓三麗鷗粉絲買好買滿！每一款周邊都仿照了「LOTTE派之實千層酥」的紙盒包裝來設計，綠油油的草原搭上超多巧克力千層酥，中間主角則是出現三麗鷗角色，簡直萌度爆表。
▲圖片來源／サンリオ
其中三麗鷗粉絲一定要收藏的就是玩偶吊飾，因為每個角色全都穿上了派之實千層酥圖案的小洋裝或褲子，而且身上還有一隻派之實包裝上的松鼠陪伴，Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂3個女孩的頭上甚至還有一顆巧克力千層酥作為裝飾，做為情人節禮物犒賞自己或送給另一半，都是超可愛的首選。
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LOTTE派之實千層酥 X 三麗鷗
販售日期：2024年1月11日
販售地點：日本三麗鷗直營店、三麗鷗百貨公司專櫃、三麗鷗官網
售價：
玩偶吊飾：2,420日圓
巾著袋：1,485日圓
手提包：2,200日圓
化妝包：1,980日圓