蛋捲控、雞蛋控真的會一起尖叫！最懂雞蛋的大武山牧場為了2024春節禮盒，特別推出了全新龍年限定「悅舞龍年 蛋捲禮盒、濃厚雞蛋布丁禮盒」，此外還有媽媽們最愛的「AA級鮮蛋 禮盒」，要讓不論收禮的、送禮的，都能開心過一個美好、圓滿的龍年新年。



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喜迎金龍年，「大武山牧場」特別隆重推出春節限定雞蛋包裝，喜氣洋洋的紅色襯底，搭質感大器的龍年巧思設計款式，送禮自用兩相宜！從家中冰箱料理用的10入裝「大武山履歷蛋」、「樂禮冷藏鮮蛋」，到拜年送禮用的20入「大武山-極鮮AA雞蛋禮盒」通通幫你準備好。走春拜年送上一盒富含好運的「AA級」吉利蛋，寓意吉祥又超實用，送禮不敗首選，保證讓長輩笑呵呵。





同時，2024龍年限定「悅舞龍年 蛋捲禮盒」，以八角形攢盒為設計發想，將過年桌上擺的攢盒完美復刻。質感紅搭配幻彩燙金設計與壓紋加工，呈現出精緻典雅的中式花紋，散發著濃郁的古典韻味，傳統與現代完美交融。「悅舞龍年」取名巧思來自大紅色攢盒搭配一口短蛋捲，彷彿過年家家戶戶必備的鞭炮盒般，呈現歡樂舞動的節慶氛圍。



禮盒內含小朋友愛吃的經典原味、長輩必推的紅玉紅茶、吃貨無法抵抗的法式可可，以及抹茶控熱愛的靜岡抹茶等四種熱門口味，一次滿足蛋捲控的味蕾，包準從長輩到小孩都讚不絕口。「悅舞龍年 蛋捲禮盒」更特別精選「清香烏龍」、「濃香烏龍」兩款高山茶。





其中，「清香烏龍」風味清雅溫潤、滋味鮮活，入喉甘甜解膩，最適合搭配「原味」「紅茶」兩款蛋捲一起品嚐，有如沐浴在青青茶園享用午茶小點般愜意。另一款「「濃香烏龍」烘焙後茶韻厚實，回甘強勁，推薦搭配「可可」「抹茶」兩款口味濃厚的蛋捲，更能加成烏龍茶香與雞蛋香氣細膩口感的風味堆疊。春節吃膩大魚大肉，不仿來點解膩無負擔的下午茶組合，清爽不膩口包準人人稱讚，送禮絕佳首選。





不僅如此，2023年底開賣即熱銷破萬顆，網友瘋傳吃完一顆還想再來一顆的神仙級「濃厚雞蛋布丁」，也推出春節限量版禮盒！正所謂「蛋好，布丁就香！」，以雞蛋、奶霜、焦糖黃金鐵三角傳統工法製作，嚴選北海道十勝奶霜，慢火蒸煮，將AA級雞蛋的濃醇蛋香與布丁細緻綿密口感完美呈現，淋上古法熬製焦糖，讓吃過的人都一口幸福入魂！春節限定6入禮盒，將復古風格延伸成富有年味感的幾何花紋提盒設計，拜訪親友送禮或是當作家人團聚的飯後甜點，絕對是一百分。







2024悅舞龍年 蛋捲禮盒

定價：NT$790元

優惠：1月18日前早鳥免運最低77折起

通路：大武山牧場官網預購中(https://dan-loo.tw/dq58B)

同步於大武山牧場蝦皮商城、Pinkoi、Momo購物網、LINE禮物等電商通路陸續開放訂購。



2024濃厚雞蛋布丁禮盒6入

定價：NT$360元

優惠：1月28日前享新春優惠價最低83折起

大武山牧場官網獨家預購中(https://dan-loo.tw/pudding-pr)



2024龍年限定大武山-極鮮AA雞蛋

20入禮盒：1月8日起於大潤發限時販售及全家便利商店各分店LINE群組限量開放團購。



2024龍年限定大武山 履歷蛋

10入：1月8日起全聯福利中心、大潤發熱烈販售中



2024龍年限定樂禮冷藏鮮蛋

10入：1月8日起7-ELEVEN、大潤發熱烈販售中