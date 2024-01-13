宮崎縣最新秘境帶你走！來到九州遊玩，可不只福岡、熊本、長崎這些被經常提到的城市才好玩，位於九州南端的宮崎縣，是日本神話眾生生活的舞台，因此這裡還被譽為「神話的故鄉」，而坐擁絕景峽谷的高千穗峽與超有人氣的美食宮崎牛，都是宮崎縣享譽國際的在地特色，除此之外近來更有不少新一代的秘境美景都在這片美麗的土地上誕生，如果想要當個九州的資深玩家，千萬不能錯過宮崎縣這4大最新一代的美拍景點喔。



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▲圖片來源／小林造鎮株式會社



生駒高原

位於小林市的「生駒高原」是近年來不少遊客到宮崎縣的必訪景點，這裡佔地寬廣，面積約有2個東京巨蛋大，最強的賣點就是每年春天有25萬株的罌粟花田吸引超多遊客到訪，就廉秋季時節的百萬株波斯菊花海，更是讓旅人們留連忘返、快門按個不停。

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三之宮峽

如果你是大自然派，喜歡沐浴在大自然的芬多精當中，則是不能錯過被列為日本百選遊步道的「三之宮峽」。三之宮峽全長約1公里，這裡共有11個神祕的隧道，穿過一個個隧道後，可說是柳暗花明又一村，映入眼簾的是美麗峽谷與各式奇岩怪石，讓人忍不住讚嘆腐朽神奇的自然美景。

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古民家KARUKAYA

誰說要到白川鄉才能看到茅葺屋？來到宮崎縣的小林市，同樣也能看到以茅葺屋打造的靜謐古民家！「古民家KARUKAYA」坐擁4間獨棟的茅葺屋，每晚只接待一組客人，每一棟古民家內的泡澡風呂各有特色，屋內還有傳統的日式地爐，遊客可以根據個人喜好，事先選擇在餐廳或是屋內的日式地爐享用晚餐，在遠離喧囂的秘境，細細感受當地人的傳統生活。

▲圖片來源／小林造鎮株式會社

霧島岑神社

既然都花了一趟時間來到宮崎縣，一定不能錯過拜訪「霧島岑神社」的機會，這裡相傳是天孫降臨的聖地，進入神社前，參道兩旁的森林彷彿闖入宮崎駿的世界般既神秘又安靜。除了正殿裡必看的小林市珍貴文化財「雲龍卷柱」外，神社內還有洗版IG網美牆的花手水與風鈴隧道讓遊客們大拍過癮，如果想看到更多關於霧島岑神社的資訊，也可以直接參考宮崎縣小林市的中文官網，才不會錯過神社的季節限定活動消息。

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