現在到日本更方便了！過去這一年多來，入境日本時不少人會先透過「Visit Japan Web 」網站先填寫好入境資料，申請好「入境審查」與「海關申報」2項QR Code；為了提升便利性，日本數位廳正式宣布，自1月25日起2個QR Code將合而為一，只需使用同一個QR Code就能辦理好2種手續，不只讓遊客們省下一道手續，帶家人出遊時也不用再被一堆QR Code截圖給搞混了。
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▲圖片來源／photoAC
以往入境日本時，都會讓遊客們手寫紙本入境卡及海關申報單，自從新冠肺炎疫情解封後，便新增了「Visit Japan Web」網站，在前往機場之前就能利用手機或電腦先在線上填寫資料，就可以獲得2個對應「入境審查」與「海關申報」資料的QR Code。
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為了加速旅客入境時間，2023年底羽田機場先是宣布將於2024年1月試辦臉部辨識檢查，日本數位廳更是表示從台灣時間1月25日凌晨2點開始，入境審查及海關申報的QR Code將合而為一，只需使用一個QR Code就能順利踏上日本的土地，對於帶著老人與小孩出國的旅客來說，也不用再準備一堆QR Code截圖，能夠減少手忙腳亂的困擾。
▲圖片來源／Visit Japan Web
日本數位廳特別提醒，為配合新系統啟用，如果現在就已經提早為1月25日以後的旅日行程申請了QR Code，這些QR Code屆時都將正式作廢、不可使用，必須在1月25日新系統上線後重新申請，才能成功通過海關。
▲圖片來源／Visit Japan Web
現在到日本更方便了！過去這一年多來，入境日本時不少人會先透過「Visit Japan Web 」網站先填寫好入境資料，申請好「入境審查」與「海關申報」2項QR Code；為了提升便利性，日本數位廳正式宣布，自1月25日起2個QR Code將合而為一，只需使用同一個QR Code就能辦理好2種手續，不只讓遊客們省下一道手續，帶家人出遊時也不用再被一堆QR Code截圖給搞混了。