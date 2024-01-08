養生系春節送禮，要買！春節送禮滿年都讓人超頭痛，有些人想要氣派才有面子、有些人想要每年不一樣才有創意，由優源好食推出2024春節禮盒新品「杏仁飲新春限定禮盒」，主打「南杏」杏核仁、以及養生系「黑芝麻、蕎麥」調味，就連長輩也都會喜歡。



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優源好食本次新品「杏仁飲新春限定禮盒」鎖定健康養生、而且大人小孩都能喝，一盒包裝9罐中包含6罐「原味杏仁飲」、3罐「黑芝麻杏仁飲」，特別使用俗稱「南杏」的杏核仁，杏核仁也是在中藥藥典種常出現在潤肺平喘的藥方，讓大人小孩喝起來也能更健康。







此外，禮盒中的3罐「黑芝麻杏仁飲」更包含黑芝麻、蕎麥、杏仁3大富含營養價值的植物食材，打造口感更濃郁、香氣更足的杏仁飲品。同時，自即日起至2/24期間，在全台全聯門市買「杏仁飲新春限定禮盒」更享有65折獨家優惠，409元即可入手，換算下來每瓶不到46元。





原價：621元

組合內容：6入原味+3入黑芝麻

優惠活動期間：2024/1/5-2/24

優惠活動：全聯門市享65折獨家優惠。

現在WalkerLand窩客島和「優源好食」合作，要送你「杏仁飲新春限定禮盒」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。

● 活動問題：

據《本草綱目》的記載，杏核仁主治逆咳上氣雷鳴，在衛福部編印的台灣中藥典中，也有許多潤肺平喘的中藥基準方，也含有杏核仁。



請問：杏核仁俗稱「南杏」還是「北杏」。



● 活動贈品：

◎ 杏仁飲新春限定禮盒(9入組) 乙 組 共 3 名

● 活動時間：2024-01-08 19:17~2024-01-13 23:59

● 得獎公佈：2024-01-15 15:00 公佈於 窩客島個人主頁

● 注意事項：

(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。

(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。

(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。

(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。

(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。

(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。

(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。



特別說明：

目前針對「Yahoo、Hotmail」無法接收正常收取通知信件。

請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。

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