懂吃牛排的老饕，就一定會知道台北市最有名氣之一的牛排館「安東廳」，不論是重要日子的約會、還是商務洽談，又或者只想吃塊牛排，安東廳一直是許多人最先的選擇。這一次2024全新菜單，由米其林星廚吳小芳擔任廚藝顧問與安東廳主廚蔡世上一同以「冬．山海」為主題進行規劃，要「長濱白玉蝸牛、台灣鯛魚、北海道干貝」以及高超的廚藝，挑戰牛排控的必吃清單。



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吳小芳顧問表示，除經典的日本A5和牛菲力、澳洲M9老饕牛排、以及香氣豐厚的乾式熟成牛排外，本季運用在地特色食材將入冬肥美的北海道干貝、野生海虎蝦、日本海膽等海味，結合台東白玉蝸牛、宜蘭櫻桃鴨等田野之味，穿插過往安東廳的精緻法式料理巧思，呈現12道風味鮮爽層疊的冬季新菜。





除了招牌的超高溫爐烤技術使其擁有酥脆外殼感與鮮嫩肉質為特色外，更有30天乾式熟成丁骨牛排以及21天乾式熟成肋眼的濃郁肉款供選擇；在原有的牛排主餐基礎上加入時令旬鮮、法式經典鴨胸等提供多樣化主菜選擇。



同時冬鯛正值肥美，主廚選用來自嘉義恆溫養殖的「台灣鯛魚」，獨步全球技術的台灣養殖技術使其沒有土味且肉質鮮甜，是台灣的驕傲漁產，將其乾煎品嚐外酥內嫩的鮮美滋味，搭配酸甜柳橙醬展現層次，金燦燦的色澤與嫩紅魚身更有著祝賀迎新的美意。



而首度亮相的「台灣鴨胸」由擁有深厚法菜經驗的蔡世上主廚，選用宜蘭櫻桃鴨浸泡於波特酒與橄欖油中使風味凝聚，再以低溫舒肥讓肉質保有水份、呈現絕佳柔嫩度，最後大火香煎鴨皮使表面酥香，一刀切下粉嫩鴨胸與撲鼻酒香伴隨濃郁肉汁，搭配果香馥郁的波特酒醬滋味迷人。另外蔡世上主廚更推薦以Prime等級菲力打造「美國牛菲力6 oz.」，以極高溫快速爐烤使表面焦脆酥香、內裡肉質軟嫩，口感鮮嫩卻不油嘴，深獲饕客喜愛。





在前菜方面，冬季海鮮新菜「干貝．手指檸檬．玉米泥」選用來自鄂霍次克海的「北海道生食級干貝」，搭配有植物魚子醬美稱的新鮮手指檸檬，寶石般的晶透果肉與檸香突顯干貝鮮甜，香甜玉米泥與鹹甜焦糖爆米花帶出豐富層次。「鮭魚・甜菜根・辣根美乃滋」，挪威鮭魚抹上乾辣椒、檸檬汁、白蘭地等醃製16小時入味，搭配經典辣根美乃滋，是一款充滿美式風情的料理。



「烤蝦．海膽．香料美乃滋」則以新面貌亮相，以日式的調味手法融合料理中，運用香蒜檸檬醬汁與日式美乃滋作為醬汁，配上炭烤過的脆甜皎白筍，彈嫩的越南草蝦點綴日本海膽，雙重海味集結演繹和風新味。另一款「炸蝦．蜂巢松糕・紅椒醬」則將虎蝦裹上新加坡麵線酥炸成金絲外衣，搭配以菠菜、蛋黃與麵粉製成的鬆糕鋪墊，配上主廚常用的哈里薩辣醬，初嚐香辣開胃、尾韻蒜香瀰漫。





而在冬季甜點方面，主廚們將餐廳人氣招牌熔岩蛋糕換上新風味，以製茶歷史悠久的日本靜岡抹茶入饌，切開蛋糕苦甜的濃郁抹茶醬傾洩而出，搭配柴燒黑糖龍眼凍與焦糖冰淇淋，冷熱交融茶香與蜜香完美揉合。另一款成熟風味的「蘭姆酒香磅蛋糕．伯爵甘納許．核桃碎」是歐洲冬季經典甜點，將磅蛋糕浸潤在蘭姆酒中，入口濕軟綿密酒味醇郁，搭配伯爵甘納許及核桃碎增添酥脆口感，偏成熟大人的風味令人難忘。







2024台北喜來登安東廳冬季新菜單

干貝．手指檸檬．玉米泥 580元

烤蝦．海膽．香料美乃滋 580元

田螺．波特菇．巴西里奶油 580元

鮑魚．姬松茸．松露 580元

鮭魚．甜菜根．辣根美乃滋 580元

蘆筍．彩色蘿蔔．瑞可塔起司 480元

台灣鴨胸 1,780元

每日鮮魚 1,680元

抹茶熔岩．黑糖龍眼凍．焦糖冰淇淋 380元

蘭姆酒香磅蛋糕．伯爵甘納許．核桃碎 380元



台北喜來登大飯店「安東廳」訂位資訊

營業時間：午餐11:30-14:00；晚餐18:00-21:30

訂位專線：02-2321-1818訂席中心

飯店地址：台北市忠孝東路一段12號2樓

