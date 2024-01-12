鼎泰豐不僅是外國人造訪必吃的美食，更是台灣吃貨們百吃不厭的美味首選。鼎泰豐之所以美味，除了對於料理的用心外，吃貨們都知道鼎泰豐的人氣手工拌醬，更是賦予各式料理美味的靈魂關鍵，一吃還想再吃。

老饕狂推！鼎泰豐香辣、海鮮雙「醬」的好味道

從飯糰、炒飯、煲湯到宵夜滷味，全家24小時美味放送

假日想吃鼎泰豐，但又不想面對大排長龍的排隊隊伍嗎！Walker告訴你隨時隨地就能吃到絕鼎美味料理的小撇步，全家便利商店與鼎泰豐再次攜手推出了新品，結合鼎泰豐獨家手工拌醬的好味道，保證一吃上癮，讓你念念不忘回味無窮。



鼎泰豐的人氣商品香辣醬入料，有甜辣夠味的「大口宮保雞丁飯糰」、順口開胃的「香辣醬香腸蛋炒飯」、麵Q肉香的「香辣醬雞肉炒麵」，以及秘製配方滷製而成的「香辣醬冰糖滷味」。百元有找的實惠價格，讓你輕鬆無負擔的品嚐美味料理。此外，還有醬汁濃郁厚實的「沙茶豬肉燴飯」、剝皮辣椒高湯熬煮的「剝皮辣椒雞湯」等料理，這些不僅是鼎泰豐的隱藏版菜色，更是一道道老饕私愛的料理！為了更能滿足吃貨們對於美食的渴求，全家與鼎泰豐再次選用香辣醬並加碼推出海鮮醬系列，就是要讓吃貨們越吃越欲罷不能。

鼎泰豐主廚監製

手工雙拌醬4道限定料理登場

除了原有的6道私房豐味系列美食外，這次全家便利商店更推出全新料理！以「香辣醬」和「海鮮醬」為主打，推出4道獨家限定的私房美食！無論是炒飯、炒麵、粉絲煲，還是燴飯！保證帶給你滿滿的味蕾驚喜！



首先是香辣醬有著獨特迷人的香氣！選用非基因改造黃豆及多種天然食材，絕無添加防腐劑。它的獨特香辣風味，滋味層次且帶有豆香，無論是炒菜、拌飯，或是沾醬，讓人一口接一口停不下來！這次更以香辣醬的香氣特性，推出全新「香辣醬粉絲煲」，此外還有升級版的「川味麻婆燒豆腐燴飯」，主廚傳授秘製辣油入料口感更加香辣！



除了香辣醬外，熱愛嘗鮮的你絕不能錯過海鮮醬。選用海鮮乾貨與生鮮農產食材，以主廚完美比例調配，手工慢火煉製，以時間來襯托食材風味且帶出甘、鮮、甜的醇厚口感。更推出2道海鮮醬私房美味「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」、「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」。別猶豫了，一起開啟這趟美味之旅吧！

天啊！好吃爆表的爽辣新食感「香辣醬粉絲煲」

每到肚子餓的時刻，除了麵和飯的選擇外，總想來點不一樣！那麼「香辣醬粉絲煲」會是不錯的選擇。吸飽香辣和肉燥醬汁的粉絲，吃進嘴裡感受Q彈及濃郁香氣的滋味，絕對讓你一吃就上癮。

香辣經典再升級 「川味麻辣燒豆腐燴飯」

喜愛麻辣的朋友，總是心心念念著經典下飯美食麻辣豆腐，以多種辛香料爆炒並長時間燒煮讓板豆腐更加入味，最後淋上主廚傳授秘製煉辣油，每一口都能感受不同層次的口感，越吃越順口超級開胃下飯，不愧為全家全明星商品。

炒飯界新秀！香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯

堅持將簡單料理做到極致的鼎泰豐，以180度高溫翻炒海鮮風味黃金蛋炒飯，並加入料理靈魂的手工香拌海鮮醬，讓每顆米飯吸飽醬汁，散發出迷人香氣，每一口都吃得到自然的鮮甜風味。

鮮上加鮮！超澎派海味 香拌海鮮醬蝦仁炒麵

以鼎泰豐特製的海鮮醬為基底，融合蝦仁、絞肉和蝦皮，經高溫翻炒帶出十足香氣，最後拌入Q彈麵條，透過溫度將麵條與多重風味融合，每吃一口都能感受獨特香氣與層次鮮味，絕對是嚐鮮控私藏的美味。

全家便利商店 X 鼎泰豐 獨家限定的私房美味

千萬別錯過，全家讓你天天幸福在家吃

看完上述四道新品後，是不是很想趕緊吃到這次的新品呢？呼籲所有鼎泰豐控可別傻呼呼跑到鼎泰豐本店去，因為這四道私房美味只有在全家便利商店獨家開賣，這可是連本店都吃不到的美味哦！