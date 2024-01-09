藏壽司新扭蛋是「三麗鷗」櫻花系列！為了呼應初春浪漫的「櫻花季」話題，藏壽司在1/19起全台推出13款全新扭蛋，集結三麗鷗人氣角色「Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷洛米」4大角色，推出吊飾公仔、磁鐵書籤等13款扭蛋，讓鐵粉們準時吃壽司、抽扭蛋。
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藏壽司新扭蛋1/19起正式登場，本次主題以「三麗鷗櫻花」作為設計，其中包含4款櫻花吊飾、4款磁鐵書籤，以人氣角色Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷洛米分別搭配粉嫩櫻花、或是換上和服造型，除了增添浪漫感，更有新年賀歲的氣氛。
特別的是，本次新扭蛋中還有4款「鮮度君吊飾」，立體的Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷洛米和服公仔，跪坐在藏壽司的「鮮度君」壽司盤中，透明的上蓋還呼應了每個角色的造型，增添收藏價值。此外還有500分之一中獎機率的特賞「櫻花凱蒂」，4公分高的Kitty公仔，搭配粉紅櫻花和服造型與底座，鐵粉一定要卯足全力抽起來。
藏壽司X三麗鷗聯名扭蛋
上市日期：2024/01/19起
活動分店：全台藏壽司