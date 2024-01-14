只懂玩大阪京都就遜了！來到日本的關西地區，多數人第一時間都會先前往時下流行的大阪或古色古香的京都，就算到了兵庫也是先想到充滿異國風情的神戶，不過位於兵庫縣北邊沿海的「城崎溫泉」也是相當著名的觀光勝地，每年一到冬季，許多觀光客都會來這裡漫步溫泉街、享用松葉蟹料理，鄰近的神鍋高原更是關西地區少見可盡情享受雪上活動的地點，如果來到關西一帶想來個追雪一日遊，就趕快把這些吃喝玩樂的地點和玩法收進口袋裡吧。



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▲圖片來源／Visit Kinosaki



城崎溫泉必玩：神鍋高原

說到關西知名的滑雪勝地，當然就非城崎溫泉近郊的「神鍋高原」莫屬了，神鍋高原內擁有的3大滑雪場「上神鍋滑雪場」、「奧神鍋滑雪場」、「萬場滑雪場」，各自依照當地地形、海拔高度及滑雪場坡度，打造出不同難度的挑戰環境，無論是初學者或是滑雪高手，都能選擇最適合自己的滑雪場。如果不想挑戰極限運動，只想好好漫步在浪漫的雪地裡，也可以選擇至雪地遊樂園玩雪或是嘗試「雪地健行」，一步一腳印踩在厚厚的白雪中，感受紮實又鬆軟的觸感，享受在台灣體驗不到的冬季玩法。

▲圖片來源／Visit Kinosaki



城崎溫泉必玩：圓山川公苑

除了在軟綿綿的雪地裡體驗各種雪上活動，也可以到城崎溫泉對岸的「圓山川公苑」，穿上冰刀鞋來享受超天然的滑冰快感，同時還能飽覽附近的壯觀山景與澄澈的天空，沉浸在空氣清新的大自然環境，帶走所有塵囂的煩惱。

▲圖片來源／Visit Kinosaki



城崎溫泉必吃：肥美松葉蟹

既然冬季來到城崎溫泉，品嚐美味的松葉蟹也是很重要的行程！城崎溫泉的螃蟹季從每年11月到隔年3月，只要一踏出城崎溫泉車站，沿途就能看到許多攤販陳列著一隻隻新鮮的活蟹，如果想要購入品質有所保證的松葉蟹，鎖定上面有藍色標籤的螃蟹就對了！而且城崎溫泉的旅館與餐廳，更有多種風味的螃蟹大餐令人目不轉睛、讓老饕們垂涎三尺，一日以內就能在這個地區享受泡湯、美味螃蟹與滑雪活動，說是關西冬季的超奢侈玩法也不為過。

▲圖片來源／Visit Kinosaki



城崎溫泉必買：神鍋高原休息站

既然滑了雪、泡完湯也享受完美食，離開之前別忘了先到「神鍋高原休息站」買買伴手禮。神鍋高原休息站不只販售當地土產，還有餐廳可以用餐，一旁甚至還有附設溫泉「YUTOROGI」，不妨在離去前再到這裡享受最後一次的泡湯與三溫暖時光，而且女性更衣室內的梳妝台更備有蒸氣美顏機，相當照顧女性遊客們的肌膚保養。

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